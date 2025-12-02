Francisco Cervantes insta a preservar al T-MEC y la inversión

Al concluir su mandato de tres años nueve meses como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, advirtió que México enfrentará retos importantes en 2026, donde el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) y la inversión tienen que cuidarse.

Ante el Consejo Nacional del CCE, el dirigente sostuvo que desde la perspectiva empresarial se enfrentarán cuatro retos fundamentales: “intensificar la reactivación económica; cuidar y acelerar la inversión; preservar el T-MEC y generar confianza suficiente para alcanzar acuerdos relevantes en comercio e inversión”.

Cervantes destacó que durante el periodo como dirigente del CCE se privilegió el diálogo como eje rector del Consejo, donde la apuesta fue reactivar la economía a través del impulso a dos principales plataformas: la expansión del comercio, y el incremento de la inversión productiva.

En el marco de su discurso de despedida y recuento de su gestión, reconoció el rol de los “hombres de negocios que siempre se conducen a favor de México como Carlos Slim Helu, Alejandro Bailleres y Germán Larrea”.

Sostuvo que las propuestas de acción implementadas por la organización empresarial surgen de la dedicación y experiencia de las comisiones y equipos de trabajo, así como de las voces y consensos de las confederaciones, asociaciones y cámaras que integran el CCE.

“Privilegiar el consenso ha sido consigna y misión personal tanto en las 42 sesiones del Consejo Nacional que me tocó presidir, como en las 106 reuniones de la Comisión Ejecutiva que sostuvimos en mi periodo”, expuso Francisco Cervantes.

Para ello, informó que el Consejo Coordinador Empresarial realizó un puntual seguimiento de los proyectos de reformas legislativas y regulatorias, con el criterio de generar la reactivación económica anhelada, donde participó en la revisión y mejora de más de treinta reformas con impacto directo en el empleo, la inversión y la confianza empresarial.

“Logramos construir una agenda de trabajo similar a través de encuentros empresariales con Canadá”, afirmó.

Además, se logró como resultado que nuestras exportaciones a Estados Unidos crecieran a un ritmo promedio de 5.6% anual.

La inversión extranjera de Estados Unidos en México creció a ritmo de 8% anual en promedio. Para 2024, México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos.