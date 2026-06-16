Jesús Lanza Losa, fundador de Lottus: “La tecnología impulsará la calidad y la inclusión en la educación”

La decisión de BID INvest de invertir 200 millones de pesos en Lottus es una buena noticia para nosotros y para el sector educativo en México, dice Jesús Lanza, fundador de Lottus. “Con su inversión, se suma al Fondo Kans y Grupo Nacer. Validan las propuestas de Lottus y nos permitirá seguir creciendo”.

Lottus ofrece educación en niveles de educación media superior, licenciatura y maestría. Es una de las plataformas educativas de más rápido crecimiento en América Latina. Tiene 90 mil alumnos matriculados, un tercio de ellos totalmente en digital. Se ha especializado en el uso de plataformas tecnológicas para desarrollar modelos de enseñanza-aprendizaje híbridos, “Combinamos modelo presencial con capacidades tecnológicas avanzadas. Este es el camino para incrementar la inclusión en un país como México, que tiene enormes oportunidades, a partir de niveles de matrícula en universidades inferiores a los de Colombia y Chile... La tarea es enorme porque tenemos niveles de cobertura universitaria de 22%, es el nivel más bajo de la OCDE. Estados Unidos y Europa están arriba del 90%. Colombia en 50% y Chile en 65%”.

Los 200 millones que aporta el BID se destinarán a infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica, explica Jesús Lanza: “permitirán ampliar la oferta curricular, mejorar la cobertura de las regiones atendidas y eventualmente aprovechar oportunidades de adquisición de otros planteles”. El empresario, que fundó Lottus a mediados de la década pasada, enfatiza cómo las soluciones digitales y tecnológicas están llamadas a revolucionar la educación en México, “estamos viviendo un cambio de mentalidad. El sector entiende la necesidad y estamos en el proceso” sostiene Lanza, el uso de las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial permitirá incrementar significativamente el número de estudiantes atendidos, mejorar las tasas de graduación y fortalecer la inserción laboral de los egresados.

Hay mucho camino por recorrer, asegura Lanza Losa que tiene estudios en Finanzas en la London Business School y que incursionó en el sector educativo después de pasar por algunas de las principales entidades financieras, entre ellas Goldman Sachs, Citgroup y Cerberus. El uso de las tecnologías y ahora de la Inteligencia Artificial impacta a las instituciones de educación en todas sus facetas “estamos hablando de adaptar la oferta educativa y cambiar los procesos en las aulas, en la gestión y en la relación de los planteles con la sociedad y el mercado laboral. Debemos desarrollar las competencias que se requerirán, en esto será clave la Inteligencia Artificial. Nosotros en Lottus tenemos el programa Pottencia, que incorpora de manera práctica lo que está pasando en IA”.

En México crece el uso de las tecnologías en el sector educativo. “En los últimos años ha cambiado mucho la actitud respecto a ellas, de parte de todos los actores del sector: alumnos, profesores, administradores y empresarios. El cambio se aceleró y profundizó en la Pandemia, lo bueno es que no se ha detenido. Hay grandes oportunidades. ... La industria de la educación en México debe crecer. Su crecimiento trae derrama económica y progreso social”.