IP compensa menor aporte de gobierno a PIB: CEESP

Ante el deterioro del aporte del sector público en la economía, el sector privado se vuelve el mejor aliado para fortalecer la economía, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Permitir la operación privada, en un ambiente de negocios amigable, en donde las reglas sean claras y haya una eficiente actuación frente a los elevados niveles de inseguridad, ofrecerá beneficios importantes”, consideró el organismo privado, aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A través de su análisis semanal, lamentó que la participación del sector público dentro de la economía se haya reducido rápidamente y mantenga una tendencia a la baja.

El mayor deterioro en el valor agregado del sector público proviene de las empresas públicas, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador acumularon caída de 6.2%, básicamente como resultado de la baja de 8.4% en las de control directo, agregó.

En tanto, la operación del gobierno federal muestra una evolución negativa al acumular una disminución del valor agregado de 3% en el mismo lapso.

Los resultados indican que en 2024 el valor agregado del sector público sumó 3.415 billones de pesos a precios de 2018, lo que significó un incremento de 0.2% respecto al año previo con lo que, si bien acumula tres años consecutivos al alza, no fue suficiente para evitar que durante todo el sexenio acumulara una caída de 2.3 por ciento.

Esto podría atribuirse al afecto de la pandemia, pero su mayor caída (3.4%) se dio en el primer año del gobierno anterior, que fue la razón principal de la disminución de 0.4% que tuvo la economía durante ese año, explicaron los analistas del sector privado.

A principios del 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum de Austeridad Republicana, dentro del cual se consideraba un estricto control de los servicios personales y recursos humanos. Al parecer, el objetivo no se cumplió, toda vez que la nómina total del sector público aumentó aún más que el sexenio previo (219,000).

La limitación de recursos frente a un gasto creciente requiere de alternativas que se pueden encontrar en el sector privado y en el social, expuso.

“No se debe olvidar que el mejor aliado del gobierno y la principal fuente de crecimiento del país es el sector privado. Los niveles de producción y empleo que genera lo confirman”, definió el CEESP.