La IP de APEC insta a retomar a un comercio basado en normas previo al encuentro Trump-Xi

La iniciativa privada del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) instó este miércoles a retomar el compromiso a un comercio mundial basado en normas y predecible.

Los líderes empresariales en el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) emitieron una declaración en la que abogan por mercados que además sean abiertos, estables, competitivos y no discriminatorios.

El mensaje se presenta en un marco de creciente alzas de aranceles en el mundo; el primer año del segundo mandato de gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y acusaciones entre países por violaciones de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

También ocurre a 9 días de que inicie la Cumbre de Líderes de APEC que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2025, en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur, donde se ha programado un encuentro entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping.

“Necesitamos retomar el compromiso con un entorno abierto, basado en normas, predecible, estable, competitivo y no discriminatorio que ha sustentado nuestra prosperidad durante décadas. Esto nos ayudará a gestionar los crecientes costos de hacer negocios en un panorama incierto y mitigará el impacto en los consumidores, los trabajadores, el empleo y el nivel de vida en todas las economías de la región APEC”, dijo ABAC.

Desde el enfoque de esta representación empresarial, las economías del APEC deben estar a la vanguardia de tales esfuerzos, aprovechando sus prácticas de larga data de cooperación y creatividad en materia de políticas comerciales para lograr resultados ambiciosos en la Decimocuarta Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en marzo de 2026.

El ABAC destacó que las metas planteadas sobre el comercio mundial deben lograrse mediante los siguientes principios: reafirmar el objetivo fundacional de APEC de un comercio libre y abierto; reafirmar los principios fundamentales de la OMC de un orden basado en normas que incluya un comercio predecible y no discriminatorio; y reducir la tensión para crear un entorno más estable para los negocios.

Además se requiere preservar los compromisos existentes de acceso a los mercados para sustentar un entorno comercial estable y evitar nuevas medidas que distorsionen y restrinjan el comercio y que infrinjan las obligaciones derivadas de los tratados.

El APEC es un foro regional que reúne 21 economías del Pacífico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Promueve comercio libre, inversión, crecimiento sostenible, innovación digital e inclusión económica, fomentando la cooperación entre los gobiernos y el sector privado para fortalecer la prosperidad en la región.

A su vez, el ABAC fue creado por los líderes de la APEC en 1995 para ser la principal voz de las empresas en el APEC. Cada economía tiene tres miembros que son nombrados por sus respectivos líderes. Se reúnen cuatro veces al año para preparar la presentación de sus recomendaciones a los Líderes en un diálogo que es un evento clave en la Reunión Anual de Líderes.

En su declaración, el ABAC propuso elaborar un informe anual sobre las medidas restrictivas del comercio en la región, a cargo de la Unidad de Apoyo a las Políticas de APEC.

“Revitalizar el entorno propicio necesario para todas las formas de comercio, incluyendo el comercio de bienes, servicios, la economía digital (a través de una Nueva Agenda de Servicios) y el comercio verde (a través de un Marco de Comercio Más Verde), incluyendo el desarrollo de propuestas respaldadas por las empresas para reformar las normas comerciales multilaterales existentes en respuesta a las causas subyacentes de las graves fricciones comerciales actuales”, dijo.

A mediados de mayo de 2025, el ABAC manifestó su preocupación por la creciente volatilidad del panorama comercial mundial: un número creciente de aranceles, sumado a las barreras comerciales de diversos tipos, contribuyen a un ciclo inestable que plantea graves riesgos a la baja para las empresas y la economía mundial.

Expuso entonces que tanto las consecuencias inmediatas para las cadenas de suministro y las relaciones comerciales, como los efectos en cascada sobre los mercados globales, la confianza empresarial y la economía mundial, plantean riesgos para el empleo, el nivel de vida, la inclusión y la seguridad económica.

“El ABAC está profundamente preocupado por las implicaciones de estos acontecimientos para el sistema multilateral de comercio basado en normas, cuyo núcleo es la OMC. Estos nuevos aranceles plantean inquietudes sobre el cumplimiento de las normas comerciales que durante mucho tiempo han sustentado las oportunidades de negocio y la prosperidad económica”, dijo.