El comercio mundial creció 2.5% en el segundo trimestre a tasa intertrimestral: UNCTAD

El comercio mundial creció 2.5% en el segundo trimestre de 2025 en términos de valor y a tasa intertrimestral, estimó este jueves la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

En un reporte, el organismo expuso que el comercio mundial de bienes y servicios continuó su trayectoria positiva y que tanto los bienes como los servicios experimentaron ganancias significativas en comparación con el primer trimestre de 2025.

El comercio de bienes vio su tasa de crecimiento subir de alrededor de 2 a 2.5% intertrimestral, mientras que el crecimiento del comercio de servicios volvió a territorio positivo después de contraerse en el primer trimestre.

El pronóstico de la UNCTAD apunta a un crecimiento continuo en el tercer trimestre de 2025, con una expansión esperada de los bienes de alrededor de 2.5% intertrimestral y una aceleración fuerte de los servicios a alrededor de 4% intertrimestral. Sobre la base de los cuatro trimestres anteriores, el crecimiento se mantiene sólido, alrededor de 5% para los bienes y el 6% para los servicios. Salvo grandes perturbaciones negativas en los últimos meses de 2025, se proyecta que el valor del comercio mundial supere sus niveles récord de 2024.

Los precios de los bienes comercializados registraron un ligero repunte en el segundo trimestre de 2025, y las estimaciones preliminares apuntan a un aumento significativo en el tercer trimestre. Esto sugiere que, si bien el aumento del valor del comercio en el primer semestre de 2025 se debió a mayores volúmenes, se espera que el aumento en el tercer trimestre se deba en parte al aumento de los precios.

En general, el crecimiento del comercio se mantuvo positivo en el primer semestre de 2025, a pesar de la creciente incertidumbre en torno a las políticas comerciales, las persistentes tensiones geopolíticas y un entorno económico mundial complejo. Durante este período, el comercio mundial aumentó en aproximadamente 500,000 millones de dólares estadounidenses en comparación con el segundo semestre de 2024, aunque los patrones de crecimiento fueron volátiles.

Durante el segundo trimestre de 2025, tanto el comercio de bienes como el de servicios mostraron una expansión constante, impulsada en gran medida por el sólido desempeño de las economías en desarrollo, mientras que el comercio de las economías desarrolladas se mantuvo moderado debido a una caída significativa de las importaciones de Estados Unidos.

De cara al resto de 2025, se espera que el comercio mundial se mantenga resiliente y alcance máximos históricos para finales de año. A pesar de la turbulencia derivada de los cambios en la política comercial de Estados Unidos, la dinámica del comercio mundial ha mostrado hasta ahora una disrupción limitada, y las economías en desarrollo mantienen un fuerte compromiso con el comercio como base del crecimiento.

Aun así, la incertidumbre sobre la política estadounidense sigue siendo un riesgo notable. Los indicadores prospectivos envían señales mixtas: el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China se mantuvo por debajo de 50 en agosto, lo que indica una contracción, mientras que el PMI de Estados Unidos se mantuvo muy por encima de 50, lo que apunta a una expansión.

Las medidas de transporte marítimo también divergieron: el Índice de Carga Contenedorizada de Shanghái disminuyó, pero el Índice Baltic Dry aumentó.

En general, el impulso comercial debería continuar, pero los patrones de crecimiento variarán según la región.