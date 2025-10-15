México se propone como sede para las reuniones de la APEC

México se propuso como próxima sede para las reuniones del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en su comparecencia de este miércoles en el Senado de la República.

El enfoque de la APEC hacia la liberalización comercial se refleja en su organización, funcionamiento y declaraciones en sus reuniones, que suelen celebrarse cada año en alguna de sus economías participantes.

Al APEC lo conforman: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

“México está proponiéndose como sede de este evento internacional”, dijo Ebrard, tras comunicar que la semana próxima volará a Corea del Sur para participar en la reunión de ministros de Comercio en la edición de este año del APEC.

México fue sede de la cumbre del APEC en 2002, específicamente en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, donde se reunieron los líderes de los países miembros para discutir temas de comercio, inversión y cooperación regional.

La APEC tiene una pequeña Secretaría en Singapur que supervisa cinco grupos: Líderes, Consejo Empresarial, Ministros, Ministros Sectoriales y Altos Funcionarios, además de seis comités de trabajo. Cada miembro asigna representantes como directores de programa.

El eje central es la Reunión Anual de Líderes, generalmente en octubre o noviembre, donde se establecen y publican objetivos. Taiwán envía un representante especial por objeciones de China. La primera reunión fue en 1993 cerca de Seattle. Aunque se centra en economía, los líderes realizan encuentros bilaterales sobre seguridad, derechos humanos y otros temas.