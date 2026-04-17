Innovación que conecta: Totalplay lidera el ranking de Netflix

Totalplay consolida su liderazgo en el mercado mexicano de internet al posicionarse como el proveedor con mejor desempeño en streaming, impulsado por una infraestructura 100% de fibra óptica y una estrategia enfocada en la experiencia del usuario.

La compañía destaca no solo por ofrecer altas velocidades, sino por su capacidad de mantener un rendimiento cercano al máximo posible durante el consumo de contenido, un factor clave en la calidad real del servicio.

El desempeño de Totalplay se refleja en métricas avanzadas de la industria, como el Índice de Velocidad de Netflix, que evalúa la experiencia efectiva del usuario en condiciones reales de uso.

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Este indicador considera elementos como estabilidad, latencia y consistencia, especialmente en horas pico, cuando la demanda de tráfico alcanza sus niveles más altos.

El análisis del rendimiento de los proveedores se basa en metodologías avanzadas que evalúan el comportamiento de las redes en condiciones reales de uso. En este sentido, Totalplay ha logrado diferenciarse al mantener niveles de desempeño superiores frente a sus competidores.

En México, la empresa registra una velocidad promedio de 3.2 Mbps en horarios de alta demanda, colocándose por encima del resto de los operadores.

Tal resultado no es aislado: Totalplay ha liderado este indicador por más de nueve años consecutivos, reflejando una ventaja estructural basada en su modelo de red.

Este liderazgo responde a una infraestructura diseñada desde su origen sobre fibra óptica, lo que permite ofrecer velocidades simétricas, menor latencia y mayor estabilidad en la transmisión.

A diferencia de otros operadores que han evolucionado desde redes híbridas, la compañía ha construido su propuesta sobre tecnología de última generación.

A nivel global, Totalplay comparte posición con operadores como Comcast en Estados Unidos y Altice en Portugal, lo que ubica a México entre los mercados con mejor desempeño en conectividad, junto a economías avanzadas como Corea del Sur, Países Bajos y Reino Unido .

Con casi 16 años en el mercado, la firma ha consolidado una estrategia basada en innovación, infraestructura y experiencia de usuario, elementos que hoy la posicionan como un referente en la industria de telecomunicaciones y un actor clave en la evolución del consumo digital en el país.