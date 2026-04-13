El gasto global en infraestructura de telecomunicaciones se contraerá 2% en 2026

La inversión mundial en telecomunicaciones disminuiría un 2% en 2026 y crecería a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1% hasta el año 2030, prevé la firma de análisis Dell'Oro Group.

Dell'Oro también pronostica que la intensidad de capital en el sector inalámbrico se aproximará al 11% para 2029. Esta cifra representa una contracción de siete puntos porcentuales frente al máximo histórico alcanzado durante el despliegue inicial de la tecnología 5G.

Durante el año 2025, las inversiones mundiales en telecomunicaciones se mantuvieron estables, dijo la firma.

Esto, porque el gasto de capital en telecomunicaciones de entre los 50 proveedores de servicios más importantes del mundo, y que representan aproximadamente el 80% del gasto de capital global, se mantuvo sin demasiados cambios en términos nominales en las mediciones por dólares.

La premisa es consistente cuando se identifica que los ingresos de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones aumentaron 4% interanual en 2025.

Ello es un indicador de que la relación entre la inversión de capital (Capex) y los ingresos por equipos de telecomunicaciones en los seis criterios que analiza Dell'Oro Group —acceso de banda ancha, transporte de microondas y óptico, red central móvil (MCN), red de acceso de radio (RAN) y enrutadores y conmutadores para proveedores de servicios— se mantuvo estable.

“Estamos observando una dinámica interesante entre el optimismo a largo plazo y la visibilidad a corto plazo”, afirmó Stefan Pongratz, vicepresidente de Dell'Oro Group.

“Los operadores siguen siendo optimistas respecto a la visión de la red a largo plazo, sobre todo porque la IA impulsa una nueva demanda, pero a corto plazo están adoptando una postura más cautelosa, y muchos planean moderar el gasto de capital”, dijo Stefan Pongratz.