Industria de autopartes ve al T-MEC como oportunidad de crecer, pero urge a fortalecer la tecnología

El aumento en el valor de contenido regional que propondría Estados Unidos para la industria automotriz como parte del T-MEC detonará la inversión extranjera directa en la industria de autopartes de México a partir de la segunda mitad del 2026, pues obligará a aumentar las líneas de producción; así que los nuevos capitales podrían oscilar en los 25,000 millones de dólares, consideró Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA).

“A partir del segundo semestre es cuando ya se va liberar y relajar el ambiente en cuanto a la incertidumbre que se tiene por la revisión del T-MEC, pero en ese periodo se va a tener más claridad y es cuando también, parte de las inversiones o los anuncios de inversiones que se han realizado se llevarían a cabo”, proyectó.

Estados Unidos dejará de comprar a China partes y componentes, para voltear a ver a México y hacer de la región de Norteamérica la más competitiva, explicó, por lo que la ANAPSA se prepara con el primer evento de alto nivel especializado en Tecnología e Inteligencia Artificial para la industria automotriz y del mercado de repuestos: el Automotive Technology Workshop Summit (ATWS), a celebrarse el próximo 17 de abril de 2026, señaló Bustamante.

Durante la presentación del evento, el director general de ANAPSA refirió que ante el fortalecimiento del sector automotriz con nuevas reglas, mayor seguridad y contenido regional se vuelve imprescindible que la industria tome el rumbo con las nuevas tecnologías, donde no sólo es la parte de electrónica, sino de inteligencia artificial y de ciberseguridad, que son los nuevos jugadores.

México se encuentra a la espera de que se concreten inversiones por parte de las marcas chinas que ya operan en el país, dijo, ya que el mercado de aftermarket (refacciones) sigue creciendo con la llegada de más marcas asiáticas a nuestro país.

Aun cuando algunas de ellas ya han hablado de su interés por construir plantas armadoras o de ensamble, aún se encuentran a la espera de que se defina el tema de aranceles, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de México, a lo cual se suma la revisión del T-MEC.

“Hemos visto que hay varias marcas interesadas en invertir, en poner una planta. Sin embargo, todavía no lo hacen por los dos temas de aranceles y la negociación que empieza el próximo año. Entonces, seguramente tendremos un poco más de luz a partir del segundo semestre de 2026.

Pero siguen latentes estos planes, específicamente son cuatro marcas chinas que tienen interés de poner una planta aquí en México”.