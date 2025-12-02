La IED automotriz a México cayó 20% al tercer trimestre del 2025

Las llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria automotriz a México sumaron 7,869 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2025, cayendo a una tasa interanual de 20.1%, según datos de la Secretaría de Economía.

Previamente, con cifras comparativas preliminares, estos flujos habían mostrado una tendencia creciente al mes de septiembre en los últimos dos años, al pasar de 4,066 millones de dólares en 2022 a 7,419 millones en 2023, y luego a 9,854 millones en 2024.

El descenso de esta captación de IED se relaciona sobre todo a los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo segundo mandato inició en enero pasado, con medidas proteccionistas que se han enfocado a ciertos sectores, entre ellos destacadamente la industria automotriz.

En la vertiente comercial, las exportaciones de productos automotrices al mundo de enero a octubre del año actual tuvieron una caída de 4.9%, a 154,946.5 millones de dólares.

Ya la tendencia venía a la baja, pero sin entrar al terreno negativo. Las exportaciones automotrices de México crecieron a una tasa interanual de 2.7% en 2024, concluyendo una racha en la que crecieron a tasas de doble dígito en los tres años previos. Con ese aumento, estas ventas alcanzaron 193,907 millones de dólares.

Las aduanas estadounidenses mantienen tarifas elevadas para los bienes que no cumplen con el T-MEC. Hoy aplican un arancel de 35% a Canadá y de 25% a México, bajo el argumento de una supuesta falta de cooperación en temas de fentanilo y migración. Además, los vehículos ligeros y camiones enfrentan un arancel de 25% en ambos países, excluyendo el contenido estadounidense.

En forma desglosada, al tercer trimestre de 2025, México captó 5,964 millones de dólares para la producción de autos y camiones, un descenso de 21.0%, y 1,905 millones de dólares para la fabricación de autopartes, una disminución de 17.2%, a tasas anuales.

Aun así, el Banco de México proyecta que el proceso de reconfiguración de las cadenas de suministro por los cambios en las políticas arancelarias a nivel mundial podría mantener la resiliencia del comercio regional en América del Norte.

En su perspectiva y en ese contexto, aunado a la revisión del T-MEC en 2026, la coyuntura representa una oportunidad para que México continúe desarrollando las condiciones que le permitan beneficiarse del proceso de esta reconfiguración y las ventajas que provee el Tratado.

Todo ello permitiría a México profundizar su integración económica con sus socios comerciales de Norteamérica, no solo en los sectores en los que hasta ahora ha mantenido una importante presencia, como el automotriz y el de equipo de computación y sus partes, sino en otros sectores de alta tecnología y estratégicos, los cuales podrían mantener un dinamismo importante durante los siguientes años.

Proveeduría a EU

En 2024, las importaciones de autopartes para consumo de la industria automotriz estadounidense alcanzaron los 187,000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales México representó 42.7%, lo que lo posicionó como el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos y un socio comercial crucial para la seguridad y la competitividad a largo plazo de la industria automotriz estadounidense.

México fue el séptimo mayor fabricante de vehículos a nivel mundial en 2024. La industria automotriz en México representó 3.6% del PIB del país y 18% del PIB manufacturero y empleó a más de 1 millón de personas.

Los principales productores de vehículos en México incluyeron a BMW, Ford, General Motors, Honda, Kia, Nissan, Mazda, Stellantis, Toyota y Volkswagen.

Las actividades manufactureras en la industria automotriz de México se concentran en las regiones norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí) y centro (Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla) del país.