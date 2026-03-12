Bolsa mexicana pierde más de 2%; las acciones de Grupo México lideraron el descenso

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales cayeron, afectados por las preocupaciones del mercado sobre la guerra en Oriente Medio y su impacto en la inflación y el crecimiento.

El índice referencia S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, cayó 2.18% a 66,085.81 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 2.26% a 1,311.58 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Grupo México, que cayó 4.78% a 192.20 pesos, seguidas de BanBajío, con 4.61% a 48.84 pesos, y la empresa de bebidas Becle, con 3.34% en 15.36.

El mercado se mostró nervioso después de que ataques iraníes a dos petroleros dispararon los precios del ⁠crudo hacia los 100 dólares por barril. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global.