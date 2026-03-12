Asotex advierte de factores que frenan el crecimiento de la industria textil en Puebla

Puebla, Pue. La introducción desmedida de productos asiáticos bajo el esquema de subfacturación y triangulación; la inseguridad en carreteras; las tarifas altas de energía y la indefinición del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), son factores que frenan el crecimiento de la industria textil en Puebla.

Así lo comentó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles (Asotex), Jorge García Teruel Rivero, quien consideró importante que autoridades atiendan con mayor prontitud las peticiones de este sector que genera 140,000 empleos.

De manera particular, comentó que el contrabando de prendas asiáticas hizo mucho daño al sector textil, al grado de que se perdieron 100,000 empleos en los últimos cuatro años, los cuales es difícil recuperar si no se tienen las condiciones a favor.

Puntualizó que ven acciones inmediatas del gobierno federal contra esa competencia desleal, pero falta mucho por hacer sobre todo en las aduanas, donde se requieren medidas más eficientes para frenar la llegada de productos subvaluados de origen asiático.

Bajo este contexto, indicó que la capacidad productiva de las empresas se vio mermada al grado de que están trabajando al 65%, la cual mejorará cuando no se tenga el contrabando a nivel nacional.

Cierres de empresas

Esa baja productiva provocó el cierre de al menos diez plantas en dos años, entre fabricantes de mezclilla, hilaturas, tejidos y acabados, lo que resulta preocupante para el sector textil al considerar que una gran parte de la fuerza laboral en la confección está compuesta por mujeres con empleos formales.

Respecto a la inseguridad, García Teruel comentó que los robos a transportes con insumos y productos terminados no solo trae una afectación económica sino también a las operaciones de logística y competitividad.

Sostuvo que padecen una crisis de inseguridad carretera, lo que convierte al sector textil en una actividad de alto riesgo por el traslado de materias primas y mercancías.

Asimismo, comentó que a los textileros les preocupa los altos costos en energía, ya que siguen pagando tarifas muy altas, por lo cual están transitando hacía energías limpias, como es la utilización de paneles solares.

En el caso del T-MEC, el representante de los textileros en Puebla, comentó que la revisión de ese tratado definirá si las fábricas seguirán exportando o “se volverán un cementerio de maquinaria industrial”.

Lo anterior, al asegurar que esta industria no sólo es una columna de la economía, sino el antecedente de la industrialización en Puebla.