Se reducen expectativas de recortes de tasas en China

Los principales bancos de inversión mundiales prevén ahora que China mantenga estables las tasas de interés oficiales este año, matizando sus anteriores pronósticos de recortes, ya que el impacto del conflicto en Medio Oriente parece limitado, a pesar de que Pekín mantiene una política monetaria flexible.

El retroceso de las expectativas de recortes de réditos se produce además en un momento en que China resiste mejor que sus vecinos de la región en medio de la guerra con Irán, mientras que la economía en general ha mostrado los primeros indicios de recuperación.

“Teniendo en cuenta la relativa resistencia de China ante las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, los datos de actividad de enero y febrero, mejores de lo esperado, y la probabilidad de que el Índice de Precios al Productor pase a terreno positivo en marzo, no vemos ningún catalizador claro para un recorte de tasas de interés oficiales en el 2026”, afirmó Xinquan Chen, economista especializado en China de Goldman Sachs.

Mientras que otros países se enfrentan a mayores riesgos de inflación, China ha sufrido presiones deflacionistas, lo que le da cierto margen para contrarrestar las preocupaciones inflacionistas por el aumento de los precios del petróleo.