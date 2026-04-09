Juan Valdez producirá café colombiano en España

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Procafecol anunciaron un nuevo paso en su expansión internacional con la llegada de Juan Valdez al mercado español, mediante una alianza con el Grupo LUX, a través de su filial Merica.

El anuncio se conoció a través de la cuenta en X de Germán Alberto Bahamón, gerente general del gremio.

El plan contempla producir café 100% colombiano en Valencia, desde donde se atenderá la demanda local con un producto ajustado a los hábitos del consumidor español.

Con esta operación, la marca busca fortalecer su posicionamiento en Europa y ampliar su cobertura más allá del canal de tiendas especializadas.

La estrategia incluye una apuesta por el modelo omnicanal, con presencia en supermercados, comercio de proximidad, plataformas digitales y consumo institucional, lo que le permitirá diversificar sus fuentes de ingreso y mejorar la penetración en el mercado. Este enfoque responde a la necesidad de consolidar operaciones internacionales con mayor profundidad en los mercados donde participa.

Con este movimiento, la compañía refuerza su hoja de ruta de crecimiento global, en la que prioriza la apertura de nuevos mercados y la integración en el consumo cotidiano.

Hace cerca de un mes, Omar González Pardo, presidente del Grupo Trinity, dijo que 2026 será un año enfocado en la consolidación de sus negocios y la expansión en España, con inversiones que podrían superar los $150,000 millones.