Petro evalúa prohibir exportación de bovino para frenar inflación

Una vez más el Gobierno de Colombia insiste en evaluar la prohibición a las exportaciones de carne bovina. En la última alocución presidencial, Gustavo Petro argumentó que Colombia no tiene excedentes suficientes y que vender carne al exterior ha elevado los precios internos, generando un impacto en la inflación. De acuerdo con cifras de Fedegan, en 2025 fueron exportadas 34,939 toneladas de carne de res y vísceras, por un valor de 160.9 millones de dólares.

"La exportación de carne no puede seguir. En el país no contamos con excedentes. Con las exportaciones, lo que sucede es que sube el precio de la carne y esto eleva la tasa de inflación de los alimentos", dijo el mandatario en la alocución. Y agregó que "aunque se ponga en riesgo la balanza comercial, nuestra prioridad es que baje el precio de la carne para todos los colombianos".

De acuerdo con cifras de Fedegan, en 2025 fueron exportadas 34,939 toneladas de carne de res y vísceras, por un valor de 160.9 millones. Esto incluye 4,483 toneladas de despojos y vísceras, equivalentes a 12.4 millones de dólares.

En carne, el principal mercado fue China con 18,770 toneladas y un monto de 91.7 millones de dólares. Le siguió Argelia con 3,440 toneladas y un monto de 18.8 millones. En el tercer lugar está Rusia con 3.601 toneladas y un monto de US$15 millones.

En vísceras el top 3 lo integran Vietnam (827 toneladas por US$5,2 millones), Hong Kong (861 toneladas, por US$3,7 millones) y Rusia (1.378 toneladas, US$1,9 millones).

También hay que tener en cuenta las exportaciones de animales vivos. El año pasado se llevaron al exterior un total de 227,429 animales por un valor de US178 millones.

Con unos resultados significativos a nivel internacional, cabe preguntarse el grado de afectación para el sector de la carne bovina del país y si es prudente esta medida. Al respecto, Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios aclaró en primer lugar, contrario a lo que afirma el Presidente, que las exportaciones no afectan el precio interno de la carne.

"Colombia cuenta con un inventario aproximado de 29.4 millones de reses, de las cuales cerca de 10 millones corresponden a machos mayores de un año. Durante 2025 se exportaron poco más de 227,000 animales en pie, además de 34,000 toneladas de carne en canal, equivalentes a 77,000 reses de 450 kg. En total, esto representa aproximadamente 304,000 animales exportados", dijo Botero. Y explicó que "al comparar estas cifras con el inventario nacional, se obtiene que dichas exportaciones equivalen apenas a 1.4% del total del hato y a 3.2% del inventario de machos mayores de un año. Estos porcentajes son relativamente bajos y no resultan significativos para influir en la formación del precio interno de la carne al consumidor".

En términos de dinámica productiva, Botero dijo que la tasa de extracción, que mide el porcentaje de animales comercializados frente al inventario total, Colombia se ubica en alrededor de 14%. Esta cifra es inferior a la de otros países de la región, como Brasil y Uruguay, donde se acerca al 25%, y Argentina, donde alcanza el 26%", añadió.

En este contexto, Botero concluye en que la tasa colombiana evidencia que el país cuenta con suficiente inventario ganadero, para atender tanto los mercados internacionales como el consumo interno. Por lo tanto, el experto asegura que no es acertado afirmar que las exportaciones afectan la oferta nacional.