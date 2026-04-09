Hutchison inicia arbitraje tras toma de puertos en Panamá

Panamá Ports Company (PPC), la filial de CK Hutchison en el istmo, inició un arbitraje internacional contra la naviera danesa Maersk tras la toma de dos puertos bajo su operación cerca del estratégico Canal de Panamá, dijo la empresa en un comunicado.

"Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios", dijo PCC.

Dijo que el arbitraje tendría lugar en Londres.

Maersk, uno de los grupos navieros más grandes del mundo y un importante operador portuaria, rechazó las acusaciones. "Maersk no cree que sea responsable de las reclamaciones y las abordará en el foro apropiado", dijo la compañía danesa en un comunicado a Reuters.

El gobierno panameño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En febrero, el gobierno panameño aprobó dos contratos por los que la filial de Maersk, APM Terminals Panamá, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de MSC, operarán temporalmente las terminales que les fueron retirados en enero a PPC.