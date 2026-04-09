FMI, BM y ONU alertan riesgo de inseguridad alimentaria

El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtieron ayer que los fuertes aumentos de los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, provocados por la guerra en Medio Oriente, provocarán inevitablemente un alza de los precios de los alimentos y de la inseguridad alimentaria.

En una declaración conjunta emitida tras una reunión sobre la guerra, los líderes de estas instituciones mundiales afirman que la carga recaerá con mayor intensidad sobre las poblaciones más vulnerables del mundo, especialmente en las economías de bajos ingresos que dependen de las importaciones.

Afirmaron que sus instituciones seguirán vigilando de cerca la evolución de los acontecimientos y “coordinarán el uso de todos los instrumentos disponibles para apoyar a los afectados por la crisis”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), anunció el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre EU e Irán, pero el alivio por la tregua dio paso rápidamente a la alarma ante el hecho de que los combates siguen siendo intensos en toda la región, con ataques israelíes contra el Líbano y ataques iraníes contra instalaciones petroleras del Golfo.

“La guerra en Medio Oriente está trastornando vidas y medios de subsistencia en la región y más allá. Ya ha provocado una de las mayores perturbaciones de los mercados energéticos mundiales en la historia moderna”, afirma la declaración conjunta.

“Los fuertes aumentos de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, junto con los cuellos de botella en el transporte, conducirán inevitablemente al aumento de los precios de los alimentos y a la inseguridad alimentaria”.

Según el comunicado, los picos en los precios del combustible y los posibles aumentos bruscos de los costos de los alimentos resultan especialmente preocupantes en países que ya se enfrentaban a restricciones fiscales y a una elevada carga de deuda, lo que limitaría su capacidad para proteger a los hogares vulnerables.

Los dirigentes de las tres instituciones se comprometieron a prestar apoyo de conformidad con sus mandatos y a sentar las bases para una recuperación resiliente.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, declaró el lunes a Reuters que el FMI también colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en materia de seguridad alimentaria.