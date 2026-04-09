Gobierno busca activar producción de gas shale en el 2028

El gobierno federal reconoció que el gas natural se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo del país, aunque actualmente México depende en gran medida de importaciones, principalmente provenientes de Estados Unidos, por lo que se presentó una estrategia energética centrada en aumentar 2.5 veces la producción nacional del hidrocarburo al 2030, llegando a 5,871 millones de pies cúbicos diarios de los cuales el 20% provendrá de yacimientos de geología compleja que serán explotados con la técnica de fractura hidráulica o “fracking”.

Según las previsiones presentadas este miércoles por el gobierno de México, la producción de gas natural de estos yacimientos (shale) iniciaría en el 2028, con unos 280 millones de pies cúbicos diarios. Esto representa un giro respecto de la posición del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien al asumir la presidencia en el 2018 rechazó retomar los planes de explotación que tenía el gobierno precedente.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó este miércoles que México consume actualmente 9,100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales sólo 2,300 millones son producidos por Pemex, mientras que el 75% restante proviene del extranjero. Esta dependencia, advirtió, genera vulnerabilidades ante fluctuaciones de precios, conflictos internacionales o contingencias climáticas.

“El gas natural es un combustible fundamental para el crecimiento del país”, señaló González Escobar, al destacar su uso en la generación eléctrica, la industria y los hogares, así como su menor impacto ambiental en comparación con otros combustibles fósiles.

Para dicho contexto, el gobierno federal proyectó que la demanda de gas natural aumente cerca de 30%, llegando a 10,800 millones de pies cúbicos por día hacia el final del sexenio.

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, subrayó que México cuenta con amplios recursos de gas natural que no han sido plenamente aprovechados. Detalló que existen reservas tanto convencionales como no convencionales, estas últimas con un potencial significativamente mayor.

Según estimaciones de la empresa paraestatal, su producción de gas natural pasará de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 4,049 millones de pies cúbicos únicamente en la línea base con las actividades que se llevan a cabo hoy en día.

Pero de manera adicional se pretende añadir un volumen de 663 millones de pies cúbicos a esta extracción al 2030 sólo de yacimientos convencionales; sin embargo, una de las grandes apuestas del actual gobierno será la activación de los yacimientos no convencionales o de geología compleja, en los que se prohibió la actividad de fracking durante todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que para el 2030 estarían añadiendo 1,159 millones de pies cúbicos a la extracción nacional.

El titular de Pemex planteó metas mucho más ambiciosas para los años siguientes, ya que según mostró, se pretende llegar a 8,310 millones de pies cúbicos en 2035, de los cuales, 38.4%, que son 3,196 millones de pies cúbicos, provendrían del fracking y 960 millones de pies cúbicos de nuevos desarrollos convencionales, además de una línea base de seguimiento a las actividades actuales con una aportación de 4,154 millones de pies cúbicos para la producción nacional de gas.

No obstante, el desarrollo de estos recursos, particularmente los no convencionales, implica desafíos ambientales que deberán ser atendidos mediante tecnologías más limpias, monitoreo constante y el uso eficiente del agua, indicó el funcionario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que todos los países requieren energía para su desarrollo, pero subrayó la importancia de transitar hacia un modelo que combine soberanía energética con sustentabilidad ambiental.

Explicó que, aunque México ha avanzado en la producción de combustibles como gasolinas y diésel, el gas natural sigue siendo el principal punto de dependencia externa. “Si no hacemos nada, cada vez vamos a importar más”, advirtió.

Además, como respuesta, el gobierno federal plantea tres ejes: eficiencia energética, expansión de energías renovables y fortalecimiento de la producción nacional de gas. En particular, se busca incrementar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias del 24% actual al 38% hacia 2030.

Sin embargo, la mandataria reconoció que el gas natural seguirá siendo necesario como fuente base para la generación eléctrica y la actividad industrial, por lo que se analiza la explotación de yacimientos no convencionales bajo criterios estrictos de sustentabilidad.

“Si se va a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se reduzcan al máximo”, afirmó.

Creación de Comité de Especialistas

El titular de Pemex informó que se creará un Comité de especialistas con el objetico de garantizar que la eventual explotación del gas natural —especialmente mediante técnicas como el fracturamiento hidráulico— se realice con criterios de sostenibilidad, minimizando impactos ambientales y protegiendo recursos como los mantos acuíferos.

Detalló que este comité estará integrado por científicos de distintas áreas técnicas, como manejo del agua, geología, explotación sustentable de hidrocarburos y tratamiento de residuos.

Su función será emitir recomendaciones y análisis sobre cómo llevar a cabo estos proyectos de manera responsable. Se espera que en dos meses se presenten recomendaciones concretas.

Desafíos en la explotación de recursos shale

El gobierno mexicano vislumbra tres retos para un aprovechamiento sustentable de los hidrocarburos no convencionales del país. Para cada uno, plantea soluciones focalizadas:

1. Impacto en el uso de suelo y disposición de recursos.

Soluciones:

Menor uso de suelo con pozos en una misma ubicación.

Uso responsable de insumos, como arena local, reutilización de fluidos y químicos biodegradables.

Gestión de residuos a través de sistemas cerrados con equipos modulares e incineración.

2. Cero riesgo de contaminación de acuíferos

Soluciones:

Protección de mantos acuíferos utilizando materiales mejorados.

Monitoreo continuo con sensores en pozos y supervisión de acuíferos.

3. Cuidado de recursos hídricos

Soluciones:

Uso de agua no potable (agua salada de acuíferos profundos e industriales).

Reutilización de agua con sistemas de tratamiento para reusar hasta el 80 por ciento.

No convencionales, el potencial mexicano bajo tierra

Petróleos Mexicanos (Pemex) planteó un escenario de recursos prospectos por 141,494 miles de millones de pies cúbicos de gas en las Cuencas del Norte del país, mismos que prácticamente duplicarían a los 83,138 miles de millones de pies cúbicos convencionales por explotarse. Esto resulta conservador si se toman en cuenta los cálculos internacionales respecto a la continuidad de yacimientos que han sido altamente efectivos en Estados Unidos, pero sirve de base para que el gobierno federal busque implementar una estrategia de producción de gas natural con la que se logre la independencia al gas importado desde Estados Unidos.

Y es que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha reiterado desde hace más de una década que los recursos prospectivos de gas shale en México son de 681 billones de pies cúbicos, 158 veces más que las reservas totales de gas seco que publicó Pemex en su último reporte del 2024, en que estimó 4.291 billones de pies cúbicos del hidrocarburo.

De cualquier forma, en Palacio Nacional la estatal petrolera presentó este miércoles su aproximación de lo posiblemente extraíble: 53,848 miles de millones de pies cúbicos en la cuenca de Burgos; 66,963 unidades en Sabinas Burro-Picachos, y 20,683 miles de millones de pies cúbicos en Tampico-Misantla.