Grupo Posadas renueva su concepto de hoteles Fiesta Inn con inversión de 3.5 millones de pesos

Con una inversión de 3.5 millones de pesos para reconfigurar la marca Fiesta Inn, Grupo Posadas va por el actual viajero de negocios que busca estancias simples y funcionales, aquel que desea hacer todo desde su teléfono móvil y “conectarse” rápidamente para trabajar.

El nuevo concepto arquitectónico, constructivo y operativo se verá por primera vez en el hotel que está en desarrollo en Querétaro, el cual abrirá al cierre del presente año. A la par, están en marcha tres hoteles más: Ciudad de México, Acapulco y Morelia (los cinco inmuebles sumarán 500 habitaciones a las 11,000 actuales).

Eventualmente se irán adecuando algunos de los 80 hoteles que hay en el país, si los propietarios así lo deciden, bajo los lineamientos del despacho Gensler.

“Fiesta Inn es una de nuestras marcas de mayor antigüedad (el primero abrió hace 45 años en Chihuahua) y representa 40% de los cuartos que operamos. Se reconfigura la marca y el concepto porque las inversiones en hospitalidad son siempre a largo plazo y se busca invertir en donde hay más rendimiento. Entre otras cosas vamos a ofrecer tiempos de construcción más cortos en hoteles de entre 120 y 140 habitaciones, las cuales son más compactas, lo que significa un modelo financiero más eficiente”, comentó Mauricio Elizondo.

Para el vicepresidente de Desarrollo de Grupo Posadas, el potencial que tiene el segmento donde está presente la marca les permite considerar que ahora mismo hay 72 ubicaciones en donde inversionistas puedan poner un hotel que ellos operen.

“Hemos analizado diversos puntos que son adecuados en la frontera, en los puertos, en los corredores industriales y en las mismas ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Además, los trenes de pasajeros que se desarrollan en el país van a generar a su paso mayor actividad económica y un hotel debe estar ahí para atender a los viajeros”, agregó.

Experiencia inmersiva

Como parte del nuevo acercamiento con sus socios estratégicos, Grupo Posadas instaló en sus oficinas corporativas en Santa Fe, Ciudad de México, una habitación de 25 m2 como las que estarán en los hoteles Fiesta Inn a inaugurar próximamente.

Además, cuentan con un espacio de realidad virtual en donde con unos lentes se puede hacer un recorrido por el diseño renovado interno y externo de los hoteles, en donde se privilegian los espacios, colores cálidos y sitios en donde puedan convivir los huéspedes en un entorno grato.

En el audio insertado en el viaje virtual se puede escuchar: “Queremos dar una bienvenida que reconforte a quienes nos visiten”.

Por su parte, Adrián Correa, vicepresidente de Operación Hotelera Midscale and Economy, comentó durante un encuentro con medios que el nuevo modelo de la marca atiende tres pilares: el inversionista, la parte operativa del hotel y la adecuada atención al huésped, lo que permite una experiencia de negocio en donde los beneficios sean comunes.

“Con la reingeniería tendremos una marca rentable y de alto interés para quienes se acerquen con nosotros, porque además el respaldo de Grupo Posadas siempre estará ahí”, agregó.