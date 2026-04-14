El fundador de Evergrande se declara culpable de fraude

El fundador del gigante inmobiliario chino, Evergrande, se declaró culpable de cargos de fraude y soborno, según informó un tribunal ayer 14 de abril, lo que supone un nuevo revés para la que fuera la principal promotora inmobiliaria del país.

El auge de Evergrande se vio impulsado por décadas de rápida urbanización y aumento del nivel de vida, pero en el 2020, su acceso al crédito se redujo drásticamente cuando el gobierno introdujo restricciones al endeudamiento excesivo y la especulación.

La empresa entró en impago en el 2021 tras tener dificultades para pagar a sus acreedores.

Según los informes, el fundador, Xu Jiayin, conocido como Hui Ka Yan en cantonés, fue detenido por la policía en el 2023, y Evergrande afirmó que había sido sometido a medidas “debido a la sospecha de delitos ilegales”.

Según un comunicado judicial, el lunes y ayer se celebró una audiencia pública sobre el caso contra Xu por “apropiación indebida de depósitos públicos, fraude en la recaudación de fondos, concesión ilegal de préstamos, uso ilegal de fondos, emisión fraudulenta de valores, divulgación de información importante en violación de las regulaciones, malversación de fondos y soborno (corporativo)”.

“Xu Jiayin se declaró culpable y expresó remordimiento ante el tribunal”, decía el comunicado del Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong, sin dar más detalles.

En 2017, Hui era el hombre más rico de Asia, con un patrimonio neto de 45,300 millones de dólares, según Forbes. Para el 2023, su fortuna se estimaba en 3,000 millones de dólares.

Evergrande Group y su filial inmobiliaria también fueron juzgadas esta semana.

Evergrande está acusada de una serie de delitos, entre ellos fraude, soborno y emisión ilegal de préstamos.

Su división inmobiliaria se enfrenta a una acusación por emisión fraudulenta de valores.

La que fuera la principal promotora inmobiliaria del país, que cotiza en la bolsa de Hong Kong desde el 2009, alcanzó un valor de mercado máximo de más de 50,000 millones de dólares bajo la dirección de su fundador, Xu.