Crudo bajó ante optimismo por posible solución en Irán

Los precios de los principales referenciales del petróleo retrocedieron en la jornada del martes, impulsados por el alivio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y las proyecciones de una menor demanda global.

En el mercado energético, el precio del petróleo Brent y el WTI cayeron por debajo de los 100 dólares por barril, aliviando temporalmente las preocupaciones sobre presiones inflacionarias globales.

Los futuros del barril del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo perdieron 7.87% a 91.28 dólares. El precio del barril de Brent, la referencia internacional, para entrega en junio, cayó 4.60% y se situó en 94.79 dólares.

Por su parte, los precios al contado del WTI cayeron 5.32% a 91.59 dólares por barril, el Brent perdió 3.14% a 97.21% y la mezcla mexicana de exportación bajó 5.88% a 88.87 dólares.

En lo que va de abril, el WTI pierde 9.96%, el Brent baja 8.83% y el crudo mexicano desciende 15.14 por ciento.

Desde que comenzó el enfrentamiento en Medio Oriente, los precios del crudo registran un aumento de doble dígito. El WTI sube 36.20%, el Brent 30.78% y la mezcla mexicana de exportación triene un incremento de 40.04 por ciento.

En lo que va del año, el avance es mayor, pues el referencial estadounidense WTI escala 58.97%, el Brent 55.78% y la mezcla 65.74 por ciento.

Optimismo en los mercados

El mercado reaccionó favorablemente ante las expectativas de que Estados Unidos e Irán retomen negociaciones esta misma semana, lo que reduce el riesgo de interrupciones en el suministro en el Estrecho de Ormuz.

“El optimismo surge a raíz de informes que sugieren que la administración estadounidense está abierta a retirarse del conflicto incluso si persisten bloqueos en el Estrecho de Ormuz. Trump confirmó esta postura señalando que el objetivo de mitigar la amenaza nuclear se considera alcanzado y que no es estrictamente necesario un acuerdo formal para finalizar las operaciones”, afirmaron analistas de Actinver Casa de Bolsa.

Añadieron que, por su parte, las autoridades iraníes han reconocido un intercambio de mensajes, condicionando el cese de hostilidades a garantías de no agresión.

“Parece haber esperanza en el mercado de que se produzca un mejor resultado”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital. “Todo esto significa que el mercado ya había descontado gran parte de la perturbación que hemos visto”.

Contracción de la demanda

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló en su informe más reciente que los precios elevados y la escasez están provocando una caída sostenida en el consumo.

“Se prevé que la demanda de petróleo se contraiga en 80,000 barriles diarios este año, debido a que la guerra trastoca las perspectivas mundiales. Esto representa 730,000 barriles diarios menos que en el informe del mes pasado, y una caída prevista de 1.5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026 sería la más pronunciada desde que el Covid-19 redujo drásticamente el consumo de combustible”, escribió la AIE.

Añadió que los recortes más profundos en el consumo de petróleo se han producido en Medio Oriente y Asia-Pacífico, principalmente en Nafta, Gas Licuado del Petróleo (GLP) y combustible para aviones. Sin embargo, la disminución de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados.