El FMI considera que el riesgo crediticio del sector privado sigue “bajo control”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo ayer 14 de abril, que considera que los recientes problemas en los mercados de crédito privado están “controlados” y son “gestionables”.

En una rueda de prensa sobre el Informe sobre Estabilidad Financiera Mundial del FMI, el director de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI, Tobias Adrian, afirmó: “Creemos que el riesgo sistémico está sin duda controlado en el sector”.

En las últimas semanas, varios gigantes de la inversión han recibido importantes solicitudes de reembolso, a medida que los inversionistas se muestran cada vez más preocupados por la salud del crédito privado –préstamos concedidos por instituciones financieras no bancarias–.

El mercado de crédito privado, mucho menos regulado que el bancario, ha crecido significativamente en los últimos años, lo que ha suscitado inquietudes sobre la estabilidad general del mercado.

Las tasas de impago en el crédito privado se sitúan actualmente entre 2.0 y 3.0% pero, en un escenario adverso, podrían llegar hasta 6.0%, señaló Adrian. “Probablemente esto sea algo que se pueda asumir por sí solo”.

“Creemos que la magnitud es en cierta medida manejable”, mencionó en el acto celebrado durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Adrian agregó que el papel cada vez más importante de los fondos de cobertura y otros prestamistas no bancarios en la compra de deuda soberana ha sido “una evolución muy positiva para los gobiernos”, pero añadió que “existen algunas fragilidades en esos mercados”.