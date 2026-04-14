Suman 10,103 millones de pesos de devoluciones de saldo a favor

En este periodo de declaración anual 2025 de personas físicas, el fisco ha autorizado 10,103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 1 millón 591,951 contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que el promedio de tiempo en el que se han realizado las devoluciones es de tres días hábiles, esto cuando el Código Fiscal de la Federación da a la autoridad fiscal hasta 40 días hábiles.

Salvador Rotter Aubanel, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, aseguró que este año “la autoridad sí está devolviendo más” saldos a favor a los contribuyentes, a diferencia del año pasado cuando se rechazaron varias devoluciones.

“El año pasado fue sui generis porque el SAT rechazó muchísimas devoluciones a favor (...) este año sigue revisando y rechazando algunas devoluciones, pero los contribuyentes han aprendido la lección y han tomado más previsiones para que les aprueben su saldo a favor”, comentó.

Recomendaciones si deduces honorarios médicos

En ese sentido, el contador recomendó a los contribuyentes que en el caso de que quieran deducir honorarios médicos, siempre se cercioren de que su doctor cuente con cédula profesional, pues de lo contrario el SAT puede rechazar la deducción.

Asimismo, recomendó a los contribuyentes que para los honorarios médicos, siempre incluyan en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) el nombre del paciente y que nunca se deshagan de documentación de la consulta como las recetas médicas.

“Por honorarios médicos, se valen también las citas con el nutriólogo y el psicólogo”, explicó el especialista.

Por otro lado, en el caso de las colegiaturas, el contador recomendó que en el concepto del CFDI se ponga el nombre del estudiante, además de que se consigne en la factura que el pago fue realizado por métodos bancarios y no en efectivo.

“Si el pago fue en efectivo, el SAT va a rechazar la devolución”, apuntó.

¿Necesito firma electrónica?

Cuando tras presentar la declaración, el saldo a favor resultante es de menos de 10,000 pesos, entonces la devolución es mucho más rápida y además no se requiere firma electrónica del contribuyente.

Mientras que cuando el saldo a favor es de más de 10,000 pesos, la devolución puede demorar más de los tres días que reporta la autoridad y, en ese caso, sí se requiere la firma electrónica del contribuyente.

¿Qué es el saldo a favor?

El saldo a favor es cuando el fisco devuelve impuestos que se pagaron durante ejercicios fiscales anteriores pero que, al deducir una serie de gastos personales, resulta que se pagó de más.

Si dio saldo a favor tras presentar la declaración, hay dos opciones: que toque devolución automática o bien que el fisco rechace la solicitud, en cuyo caso procede hacer una devolución manual en la que se tiene que demostrar que sí procede el saldo a favor.

Si el saldo a favor resultante es de menos de 10,000 pesos no se requiere firma electrónica del contribuyente.