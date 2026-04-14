Gasto en diésel de camioneros de EU alcanza un pico histórico por el conflicto en Oriente Medio

Los más de tres millones de camioneros estadounidenses, que ⁠transportan mercancías para todo tipo de sectores —desde tiendas de alimentación hasta fábricas y obras de construcción—, se enfrentan a los precios del diésel más altos de los últimos años, lo que agrava la presión ⁠sobre el sector.

Las subidas del precio ⁠del petróleo relacionadas con la guerra de Irán también amenazan con debilitar la demanda de transporte de mercancías.

El diésel es el segundo mayor gasto operativo de los camioneros y el precio promedio nacional ha subido 1.89 dólares, o un 50%, desde que el inicio de la guerra con Irán paralizó de hecho el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una arteria vital para los flujos energéticos mundiales.

Los precios del crudo, que subyacen a los del diésel y la gasolina, también se dispararon, lo que elevó los costos de transporte y los precios de muchos bienes de consumo.

Expertos advirtieron de que no se vislumbraba ningún alivio, ya que los precios del diésel en centros logísticos como California y Texas alcanzaron máximos históricos y el alto el fuego anunciado la semana pasada por Estados Unidos e Irán parecía frágil.

El transporte por carretera es un barómetro del estado de la economía estadounidense. En 2024, el sector transportó 11,300 millones de toneladas de mercancías —casi tres cuartas partes del total nacional— y generó 906,000 millones de dólares en ingresos, según la Asociación Americana de Transportistas.

A fecha de lunes, las flotas estadounidenses gastaban en promedio 5.52 dólares por galón de diésel, superando el anterior máximo histórico de 5.50 dólares, de junio de 2022 tras la invasión de ⁠Ucrania por parte de Rusia, según datos del proveedor de ⁠tecnología de gestión de flotas Samsara.

Los datos ⁠de gasto en combustible de la empresa, que tienen en cuenta descuentos y recargos, proceden de más ⁠de 5,500 flotas de todos los tamaños en todo Estados Unidos y representan casi 1,000 millones de galones de compras de combustible.

"Ni una sola empresa tenía 5.60 dólares por galón de diésel en su proverbial cartilla presupuestaria para 2026", dijo Jason Miller, profesor de cadena de suministro en la Universidad Estatal de Míchigan.

La empresa de mensajería FedEx, que también opera una de las mayores empresas de transporte por carretera del país, señaló que las repercusiones de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ⁠podrían lastrar los resultados del cuarto trimestre si el aumento vertiginoso de los costos de combustible lleva a los clientes a reducir sus pedidos.