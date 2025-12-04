Mundial 2026 aportará 3% de crecimiento extra a los ingresos hoteleros de Grupo Posadas

Grupo Posadas estima que el Mundial 2026 podría generar un crecimiento adicional de 3% en sus ingresos hoteleros del próximo año, adelantó el vicepresidente de Operación Hotelera de la operadora mexicana de hoteles, Enrique Calderón.

"En caso de que no se llevará a cabo el Mundial, estimamos que los ingresos de los hoteles aumentarían alrededor de 6%", acotó durante la conferencia “Día Posadas”.

Además, proyectó un incremento del 20% en los ingresos de sus hoteles ubicados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante junio de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando México recibirá los partidos del Mundial.

Mientras que la ocupación hotelera en las ciudades sede se espera que alcance 85%, frente al 65% que normalmente registran.

“Lo que vemos en el Mundial es como si tuviéramos cuatro fórmulas uno en el mismo mes en tres ciudades”, aseveró. “Sí es muy positivo tener este evento, pero eso no quiere decir que los ‘hoteleros harán su agosto’”, añadió.

El directivo habló del efecto multiplicador de este evento internacional, pues en su caso lanzarán promociones para que los turistas visiten otros destinos de México, donde el Grupo tiene hoteles.

“Vamos a estar trabajando muy intensamente para generar esa derrama en otros destinos”, explicó.

Enrique Calderón consideró que el 2026 será “un año positivo” y tendrá un buen arranque porque en enero, México será el país anfitrión en la Feria Internacional de Turismo en Madrid y se intensificará toda la promoción rumbo al Mundial.

“Creemos que mucho de la volatilidad que ha habido de los discursos políticos, quizá cada vez tengan menos afectación en los viajes y va a predominar la fiesta futbolística”, acotó.

Vienen 34 nuevos hoteles

Sobre el plan de crecimiento, el vicepresidente de Estrategia y Capital Humano en Grupo Posadas, Javier Barrera, adelantó que abrirán 34 hoteles en los próximos tres años, con lo que sumará 4,800 habitaciones a su oferta actual.

Estas aperturas implicarán una inversión de más de 15,000 millones de pesos por parte de inversionistas independientes a la compañía, ya que el Grupo no invierte en hoteles, sino que se dedica a operarlos.

Las aperturas planeadas de los hoteles para el 2026 se ubican en destinos de playa y negocios, incluyendo la Ciudad de México, la Riviera Maya, Mazatlán y Riviera Cancún, así como en Punta Cana, estas operarán bajo las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Funeeq.

Posadas mantiene, paralelamente, su expansión internacional con Fiesta Americana Funeeq Punta Cana y explora su llegada a Costa Rica con la marca Live Aqua.

Adicionalmente, el Grupo continuarán con su estrategia de reconversión de hoteles, por lo que confían sumar más unidades bajo este plan.

Para Javier Barrera, 2025 ha sido un año de “cosecha y resiliencia”, debido a los avances en su plan de desarrollo, aún en un entorno de “alta volatilidad”.

Aunque dijo que “el turismo nunca va a dejar de ser retador”, se mostró optimista por los avances logrados, luego de los años complicados por la pandemia donde tuvieron que cerrar 200 hoteles durante tres meses.

Adelantó que para el próximo año buscarán implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones, de manera que combinen la experiencia humana con las características de sus hoteles.

Lejos de ver la IA como una amenaza, dijo que se volverá fundamental en la medida en que la integren y decidan cómo puede hacer más eficiente la operación de sus hoteles, sin dejar de ofrecer experiencias personalizadas a sus huéspedes.

El vicepresidente de Estrategia y Capital Humano en Grupo Posadas agregó que, en esta industria, la presencia y la conexión humana son fundamentales, por lo que están enfocados en implementar medidas de sostenibilidad en sus hoteles, como es la operación eficiente con energías limpias, reducción en el consumo de agua y electricidad, entre otros.

Posadas es un operador hotelero de México, su portafolio comprende más de 200 hoteles, con más de 30,000 cuartos entre propios, arrendados, franquiciados y administrados, los cuales se ubican en destinos de playa y ciudad (negocios) y operan bajo marcas como Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one Hoteles, Devossion, Curamoria Collection, entre otras.