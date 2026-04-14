México y España buscan ser el hub audiovisual de habla hispana

Del 23 al 24 de abril, el Centro Cultural de España en la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de una ambición compartida: consolidar un mercado audiovisual hispanohablante que no solo sea abundante en contenido, sino líder en competitividad global. Las II Jornadas Audiovisuales México-España, bajo el lema "Construyendo puentes creativos", regresan tras el éxito de su edición de 2025 para demostrar que la relación entre ambas industrias ha pasado de la simple cordialidad cultural a una integración económica estratégica.

Organizadas por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México e ICEX, en el marco de Audiovisual From Spain, las jornadas cuentan con el respaldo de instituciones de peso como el Imcine, el ICAA y la colaboración de Fiasco S.A. de C.V. Este año, la delegación española crece a 15 entidades, buscando superar las 150 reuniones bilaterales alcanzadas el año pasado.

México: el imán de la producción latinoamericana

¿Por qué España mira con tanta atención hacia México? De acuerdo con las organizadoras, la respuesta es multifactorial: capacidad productiva, talento de exportación y una infraestructura que no deja de expandirse. Según datos de Imcine, en 2025 se registraron 235 largometrajes en producción, de los cuales 63 fueron coproducciones internacionales. Un dato revelador es que España fue el país con más estrenos de cine mexicano en 2025, con 29 títulos en salas españolas.

El atractivo mexicano se ve potenciado por un momento legislativo histórico. La aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual (marzo de 2026), que actualmente analiza el Senado, promete modernizar el sector mediante incentivos fiscales ampliados y nuevos mecanismos para atraer inversión extranjera.

"Estamos en un espacio importante para hacer sinergia, para ver cómo nos vamos a reestructurar y entender a los nuevos públicos", destacó Elena Fortes, fundadora de Fiasco y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Productores Independientes (AMPI), subrayando que este nuevo marco normativo situará a México en una posición de ventaja frente a otros destinos de la región.

España: El motor creativo de Europa

Por su parte, España aporta la solidez de ser el sexto país de la Unión Europea en títulos producidos y un referente en exportación de contenidos en plataformas de pago por visión (TVOD). Con más de 72,000 profesionales y 6,700 empresas vinculadas al sector, el país ibérico ha movilizado cerca de 3,000 millones de euros a través del plan Spain Audiovisual Hub.

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La competitividad española no solo reside en su talento, sino en sus agresivas deducciones fiscales, que oscilan entre el 30% general y hasta el 70% en regiones como el País Vasco, lo que ha incentivado que empresas mexicanas como EFD, Ánima Estudios, BH5 y El Estudio ya tengan una presencia física y operativa en suelo español, explica María Peña Mateos, consejera económica y comercial de la Embajada de España en México a El Economista.

Más allá del financiamiento

Históricamente, la coproducción se entendía como una mera vía de financiamiento. Hoy, la Alianza México-España busca una fusión orgánica y creativa. Los resultados ya son visibles en los grandes festivales de "Clase A". Ejemplos como Chicas Tristes, de Fernanda Tovar (premiada en la Berlinale), o El Deshielo, de Manuela Martelli (seleccionada para Cannes), demuestran que la colaboración eleva el estándar artístico.

Noemi Cuetos, jefa del sector cine en Audiovisual From Spain, explica que el objetivo es que las producciones tengan sentido desde su origen: "Se trata de que sean coproducciones orgánicas. Estamos viendo cómo estas alianzas están dando resultados en los mejores festivales internacionales, facilitando no solo la creación, sino una distribución mucho más amplia en salas comerciales".

Este intercambio de contenidos ha permitido también identificar qué historias resuenan en ambos lados del Atlántico como el cine de género, donde el terror es el rey absoluto en cuanto a éxito comercial, seguido por melodramas y comedias, aunque la comedia requiere mayor adaptación cultural, sigue siendo un pilar. Y por último, el cine de autor, que es el que domina el circuito de festivales y fortalece el prestigio de ambas marcas país.

Los retos de distribución e inteligencia artificial

A pesar del optimismo, el camino hacia 2030 presenta desafíos operativos. Para México, la gran asignatura pendiente es la distribución. Aunque el país es el cuarto con más salas de cine a nivel mundial, mejorar las estrategias para que el cine nacional y español llegue efectivamente a las audiencias sigue siendo un reto.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) se ha colado en la agenda, por lo que las jornadas dedicarán paneles específicos a la IA desde perspectivas legales y filosóficas, con especial énfasis en la protección de derechos de autor y derechos laborales, un tema sensible en México debido a la importancia de su industria de doblaje, dijo Fortes.

Hacia un mercado único en 2030

La conclusión en este próximo ejercicio es claro: el idioma es la infraestructura, pero la inversión es el cemento. Así como es difícil distinguir hoy si una empresa energética o alimentaria es de origen mexicano o español debido a su integración, el sector audiovisual camina hacia esa misma indiferenciación estratégica.

Empresas españolas como Mediapro, Secuoya y Movistar+ ya son parte del ecosistema mexicano, mientras que el talento mexicano está ganando terreno en la postproducción y el diseño sonoro en España. "Lo que está ocurriendo con la industria audiovisual es lo que ya ocurre con el sistema financiero o energético. Es una vía común de comunicación", señaló Peña Mateos.

Las II Jornadas Audiovisuales México-España no buscan ser solo un evento de networking, sino la declaración de que el contenido en español está listo para dejar de ser un "nicho" y consolidarse como el bloque cultural y económico más potente del mundo audiovisual contemporáneo.

Para poder asistir a las actividades públicas está disponible el siguiente enlace: https://tally.so/r/pb7V01