BTG Pactual busca operar como banco en Perú

En medio de sus planes para constituirse como entidad financiera en Perú, BTG Pactual presentó su solicitud de autorización de funcionamiento ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar como un banco en la nación andina.

De acuerdo con un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía señaló que dicha solicitud fue realizada "conforme a la normativa aplicable y constituye una etapa dentro del proceso de implementación de un banco en el país". La compañía agregó que la nueva etapa se encontrará "sujeta a la evaluación de la autoridad competente y al cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos por la SBS". Fue el pasado 22 de enero, cuando la SBS dio luz verde a la organización de una empresa bancaria bajo la denominación social de Banco BTG Pactual Perú. Dicha solicitud había sido presentada en julio de 2025 por Banco BTG Pactual Chile, en calidad de organizador

En ese entonces, Banco BTG Pactual Chile aprobó realizar una inversión en Perú a través de una filial bancaria. En dicha estructura, el accionista principal tendrá una participación de 99.99% del capital, mientras que BTG Pactual Chile SpA contará con el 0.01% restante. A su vez, el regulador también validó la designación de José Antonio Blanco Cáceres como representante del organizador para la constitución de la entidad y los trámites administrativos correspondientes.

Para el plan, la firma había confirmado en primera instancia un aporte de capital de aproximado a 2.5 millones de dólares, orientado a cubrir gastos preoperativos, como sistemas, contratación de personal y servicios de consultoría. El compromiso total de capital para la constitución del banco asciende a 100 millones de dólares, que se desembolsarán una vez obtenida la licencia de funcionamiento. En Perú, BTG Pactual opera hace varios años con sus negocios de banco de inversión, sociedad agente de bolsa y sociedad administradora de fondos mutuos.