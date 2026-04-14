Serbia, el último sinodal de México antes del Mundial 2026

El estadio Nemesio Diez será sede del momento más esperado en meses. Javier Aguirre ya trabajará con el grupo de jugadores que convocará para la Copa del Mundo.

El partido amistoso entre México y Serbia, del próximo jueves 4 de junio, será el reflejo de un equipo que monitoreó a una base de 55 futbolistas para definir la lista final de 26. Se estima que los seleccionados de la Liga MX se anunciará cerca a la Jornada 17 del Clausura 2026.

"Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará pública (la lista). Primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra Liga y posteriormente serán los europeos. No habrá ninguno que pueda estar en la lista, que se pierda la Liguilla y no vaya al Mundial", dijo Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales.

Sobre el largo proceso de definición de la lista definitiva, el entrenador ha tenido que probar nuevos perfiles ante una cantidad de hasta 14 jugadores lesionados, entre ellos, Luis Ángel Malagón (tendón de Aquiles), Marcel Ruiz (ligamento cruzado), Edson Álvarez (tobillo), Jesús Chiquete Orozco y Santiago Giménez.

"Marcel obviamente está intentando trabajar, entrenar y jugar incluso con la lesión que tiene, veremos cómo responde estos días. Se van recuperando algunos, con minutos incluso en sus equipos, otros ya entrenando.