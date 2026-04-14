Posible diálogo entre EU e Irán animan a las bolsas en Asia; precios del petróleo extienden caídas

Las bolsas asiáticas operaron el miércoles en terreno positivo mientras el petróleo continuó en baja, luego de que el presidente Donald Trump abrió la posibilidad de una nueva ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los operadores celebraron también la noticia de que Israel y Líbano acordaron lanzar negociaciones directas, lo que alimentó el optimismo frente al fin de un conflicto que ha dificultado la frágil tregua entre Washington y Teherán.

Trump dijo el martes al diario New York Post que "algo podría suceder en los próximos dos días" en Islamabad, donde el pasado sábado se celebraron las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que concluyeron sin acuerdo.

Su declaración generó optimismo en los mercados, con alzas el martes en los tres índices de Wall Street.

Las subidas fueron seguidas el miércoles (tiempo local) en Asia, donde el índice Kospi de la bolsa de Seúl aumentó 3%, mientras las bolsas de Tokio, Shanghái, Sídney, Hong Kong, Taipéi, Singapur y Manila también registraron incrementos.

El petróleo extendió el miércoles las caídas de la jornada previa.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, bajaba 0.91% a 90.45 dólares, y el Brent perdía 0.39% a 94.42 dólares en el comercio matinal asiático.