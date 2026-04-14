Toluca entra a curva clave de doble competencia

Toluca se consolidó como el mejor equipo mexicano de 2025 al conquistar cuatro títulos entre mayo y diciembre: los dos de Liga MX (Clausura y Apertura), el Campeón de Campeones de la temporada 2024-25 y la Campeones Cup contra Estados Unidos.

Pero el primer semestre de 2026 le ha significado un reto mayúsculo porque, además de competir en Liga MX, lo hace en Copa de Campeones de CONCACAF.

El sueño internacional persigue a los Diablos desde hace décadas, pues sus únicos títulos en Concachampions fueron en 1968 y 2003. En esos años no había Mundial de Clubes, así que el equipo aún no sabe lo que es participar en esa plataforma global.

“Hay una ilusión especial con CONCACAF y entendemos también el reto de que son dos torneos en un año mundialista con el tema de seleccionados, calendarios, etcétera, pero las excusas quedan a un lado y hay que competir”, mencionó en febrero Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del Deportivo Toluca.

Toluca enfrentará a Los Ángeles Galaxy en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido será en Estados Unidos, pero los escarlatas llegan con la ventaja de 4-2 obtenida en el estadio Nemesio Diez.

Los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed necesitan ganar, empatar e incluso perder por un gol para instalarse en semifinales.

Pero para el estratega argentino, la visión está en ser protagonistas: “Lo que no tiene que hacer Toluca es renunciar a la iniciativa del juego ni ceder la iniciativa a Galaxy desde el primer minuto, porque eso sería ir en contra de nuestra esencia y le daríamos oportunidad de sentirse muy cómodo. Tenemos que competir desde el lugar que sabemos”.

Toluca ya le arrebató un título a Galaxy bajo la dirección técnica de Mohamed. Fue en octubre de 2025 en la Campeones Cup, celebrada en el Dignity Health Sports Park, misma sede para la vuelta de cuartos de Concachampions.

La regla del gol de visitante en CONCACAF permitiría a Galaxy avanzar si vence 2-0 o 3-1 a los Diablos, pero si su victoria es por 4-2, habría tiempos extras o penales. Por otra parte, el equipo mexicano sería el que califique si pierde por dos pero anotando tres goles o más (5-3 o 6-4, por ejemplo).

Más allá de hablar de estos escenarios, Mohamed insistió en mantener la identidad de su equipo en territorio estadounidense.

“La idea es jugar como jugamos siempre. Tratar de ser los dueños del balón y ser protagonistas, sabiendo que el rival va a tratar de asumir otro tipo de riesgos, pero nosotros nos sentimos muy cómodos con la pelota, tenemos una manera de jugar y no podemos renunciar a eso”.

Momento inestable

Toluca no califica a semifinales de Concachampions desde 2014. Busca romper esa racha en 2026, con el mismo entrenador y la mayoría de jugadores que en 2025 rompieron con 15 años sin ganar la Liga MX.

Sin embargo, el momento de los Diablos no es avasallador como en meses anteriores. Arrastran cuatro partidos sin ganar en el Clausura 2026 y este fin de semana salieron del top 4 de la tabla de Liga MX, algo que no ocurría desde la Jornada 5.

Por si fuera poco, Mohamed tiene un fuerte desafío en cuanto a gestión de jugadores, pues en los próximos 10 días enfrentará cuatro partidos con las lesiones de los defensas Federico Pereira y Luan García.

Esta semana es Galaxy en miércoles y América en sábado; la próxima será Mazatlán en miércoles y León en sábado.

El único partido como local será contra León, en el cierre de fase regular de Liga MX. Inmediatamente después, los Diablos, igual que todos los equipos, cederán a sus seleccionados mexicanos para el Mundial.

“Sabíamos de antemano que eso podía suceder, así que estamos preparados. Esperemos no tener más bajas, eso es lo que más me preocupa y ocupa. Después, lo que tenga que pasar, pasará. Nuestros chicos están esperando la oportunidad, sabiendo que preparamos el semestre de esta manera”, agregó Mohamed.

Si Toluca concreta la victoria sobre Galaxy, volverá a visitar Los Ángeles para las semifinales de Concachampions. Enfrentaría a LAFC, que viene de eliminar al campeón de 2025, Cruz Azul.

Los Diablos tienen la gran deuda de ganar la Concachampions por primera vez en 23 años, algo que en aquella ocasión logró la camada de José Cardozo, Antonio Naelson ‘Sinha’ y compañía.

Horarios cuartos de final de Concachampions

(Miércoles 15 de abril)

Los Ángeles Galaxy vs Toluca

19:00hr (centro de México)

Estadio Dignity Health Sports Park (Estados Unidos)

Toluca ganó 4-2 en la ida

Seattle Sounders vs Tigres

21:30hr (centro de México)

Estadio Lumen Field (Estados Unidos)

Tigres ganó 2-0 en la ida