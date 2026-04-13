CDMX inicia la semana con marcha y 10 concentraciones: Rutas afectadas y alternativas viales

La Ciudad de México registrará este lunes 13 de abril una jornada con múltiples movilizaciones sociales que podrían afectar la circulación en distintas alcaldías, principalmente en el centro, sur y accesos carreteros.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se prevé una marcha principal y al menos 10 concentraciones a lo largo del día, con impactos en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Calzada San Antonio Abad y la carretera México-Cuernavaca.

Marcha principal: del Ángel a Segob

La movilización de mayor tamaño será encabezada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que partirá a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez.

Se prevé la participación de alrededor de 400 personas, con posible arribo de autobuses provenientes de otros estados.

Afectaciones:

Paseo de la Reforma, de 9:30 a 13:00 horas

Calles del Centro Histórico como Abraham González, Marsella y Versalles

Alternativas viales:

Circuito Interior (Río Mixcoac / José Vasconcelos)

Eje 1 Poniente y Eje 2 Norte-Sur

Movilizaciones desde temprano: puntos críticos

Desde primeras horas del día se reportan concentraciones que podrían generar afectaciones:

6:00 horas – Estación Chabacano: concentración del colectivo “Hasta Encontrarlos” en Calzada San Antonio Abad

6:30 horas – Caseta México-Cuernavaca: protesta de habitantes de Tlalpan por fallas en servicios

7:00 horas – Monumento a Cuauhtémoc: manifestación por el caso del Refugio Franciscano

11:45 hrs – Reclusorio Sur (Xochimilco): protesta de trabajadoras sexuales

Estas movilizaciones podrían generar cierres parciales o reducción de carriles en zonas clave.

Otras concentraciones y eventos durante el día

A lo largo de la jornada se suman diversas actividades:

Colectivos cannábicos en el Monumento a la Madre, Plaza Tlaxcoaque y Río Churubusco

Actividades estudiantiles en Ciudad Universitaria

Asamblea en el IPN (Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”)

Reuniones y protestas en dependencias como la Secretaría de Gobernación

Además, se mantienen plantones activos en distintos puntos del Centro Histórico y otras alcaldías.

Vialidades más afectadas y recomendaciones

Las principales zonas con afectaciones previstas son:

Paseo de la Reforma

Centro Histórico

Calzada San Antonio Abad

Carretera México-Cuernavaca

Accesos al Reclusorio Sur

Recomendaciones:

Anticipar traslados y salir con tiempo

Usar vías alternas como Circuito Interior, Viaducto y Periférico

Consultar reportes en tiempo real de tránsito antes de salir

Preferir transporte público cuando sea posible

Un día con alta carga de movilizaciones

Autoridades prevén que ninguna movilización implique cierres totales prolongados, pero sí afectaciones intermitentes durante el día.

La combinación de marchas, concentraciones y eventos en distintos puntos de la capital podría generar complicaciones viales, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.