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CDMX inicia la semana con marcha y 10 concentraciones: Rutas afectadas y alternativas viales
Este lunes se prevén al menos 10 movilizaciones en la Ciudad de México; destaca una marcha del Ángel a Segob.
La Ciudad de México registrará este lunes 13 de abril una jornada con múltiples movilizaciones sociales que podrían afectar la circulación en distintas alcaldías, principalmente en el centro, sur y accesos carreteros.
De acuerdo con autoridades capitalinas, se prevé una marcha principal y al menos 10 concentraciones a lo largo del día, con impactos en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Calzada San Antonio Abad y la carretera México-Cuernavaca.
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Marcha principal: del Ángel a Segob
La movilización de mayor tamaño será encabezada por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que partirá a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez.
Se prevé la participación de alrededor de 400 personas, con posible arribo de autobuses provenientes de otros estados.
Afectaciones:
- Paseo de la Reforma, de 9:30 a 13:00 horas
- Calles del Centro Histórico como Abraham González, Marsella y Versalles
Alternativas viales:
- Circuito Interior (Río Mixcoac / José Vasconcelos)
- Eje 1 Poniente y Eje 2 Norte-Sur
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Movilizaciones desde temprano: puntos críticos
Desde primeras horas del día se reportan concentraciones que podrían generar afectaciones:
- 6:00 horas – Estación Chabacano: concentración del colectivo “Hasta Encontrarlos” en Calzada San Antonio Abad
- 6:30 horas – Caseta México-Cuernavaca: protesta de habitantes de Tlalpan por fallas en servicios
- 7:00 horas – Monumento a Cuauhtémoc: manifestación por el caso del Refugio Franciscano
- 11:45 hrs – Reclusorio Sur (Xochimilco): protesta de trabajadoras sexuales
Estas movilizaciones podrían generar cierres parciales o reducción de carriles en zonas clave.
Otras concentraciones y eventos durante el día
A lo largo de la jornada se suman diversas actividades:
- Colectivos cannábicos en el Monumento a la Madre, Plaza Tlaxcoaque y Río Churubusco
- Actividades estudiantiles en Ciudad Universitaria
- Asamblea en el IPN (Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”)
- Reuniones y protestas en dependencias como la Secretaría de Gobernación
Además, se mantienen plantones activos en distintos puntos del Centro Histórico y otras alcaldías.
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Vialidades más afectadas y recomendaciones
Las principales zonas con afectaciones previstas son:
- Paseo de la Reforma
- Centro Histórico
- Calzada San Antonio Abad
- Carretera México-Cuernavaca
- Accesos al Reclusorio Sur
Recomendaciones:
- Anticipar traslados y salir con tiempo
- Usar vías alternas como Circuito Interior, Viaducto y Periférico
- Consultar reportes en tiempo real de tránsito antes de salir
- Preferir transporte público cuando sea posible
- Un día con alta carga de movilizaciones
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Autoridades prevén que ninguna movilización implique cierres totales prolongados, pero sí afectaciones intermitentes durante el día.
La combinación de marchas, concentraciones y eventos en distintos puntos de la capital podría generar complicaciones viales, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.