Meloni y la clase política italiana tachan de "inaceptables" las críticas de Trump al papa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de "inaceptables" las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.

"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó en un comunicado.

Meloni ya había hecho una declaración previa apoyando los esfuerzos del papa por la paz y la reconciliación.

Poco antes de partir hacia un viaje a África, el papa, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas de Trump, que lo calificó de "débil" y "terrible para la política exterior".

Unas horas más tarde Trump rechazó retractarse de sus palabras. "No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado", dijo a los periodistas, y volvió a califcarle de "débil"

La clase política italiana sale en tromba contra Trump en defensa del Papa

Los políticos italianos, princialmente los conservadores, considerados más cercanos políticamente a Trump, han salido este lunes en tromba en defensa del Papa León XIV después de que el presidente estadounidense dijera que es "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" por su oposición a las acciones militares de Washington.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, una de las más estrechas aliadas de Trump, ha sido de las más duras. "Creo que mis palabras de esta mañana han sido claras, pero las voy a reiterar con más claridad. Creo que las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre son inaceptables", afirmó, según recogen medios italianos.

También ha intervenido el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien ha puesto en valor el "enérgico llamamiento a la paz, tan urgente en estos tiempos difíciles" del Papa.

"Estoy seguro de que nadie puede permanecer indiferente a estos solemnes llamamientos, dirigidos especialmente a las generaciones más jóvenes, llamadas a asumir responsabilidades y experimentar la alegría de convertirse en una semilla fructífera de progreso social y económico para sus respectivos países y comunidades", argumentó.

El principal aliado político de Meloni, el líder de la Liga, Matteo Salvini, apuntó que el Papa "trabaja arduamente en el tema de la paz y la resolución de conflictos". "Atacar al Papa, símbolo de paz y guía espiritual para miles de millones de católicos, no parece una acción útil ni inteligente", indicó el viceprimer ministro en declaraciones a la prensa.

Mientras, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, expresó en redes sociales su "respeto, admiración y afecto" por el Pontífice y el titular de Exteriores, Antonio Tajani, resaltó que León XIV "es un hombre fuerte y decidido, que ha hablado de fe y de paz desde el día de su elección como Papa".

Desde la oposición, la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, manifestó su "plena solidaridad" con León XIV. "Con sus ataques y amenazas contra el Papa, el presidente Trump lleva la arrogancia que lo ha caracterizado hasta ahora más allá de toda tolerancia", planteó.

"Insultar al Papa por su enérgico llamado a la paz, el diálogo y la dignidad humana es un acto muy grave que revela plenamente la cultura de opresión", añadió.

El presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, ha citado al propio Papa: "'Seguiré alzando la voz contra la guerra'. Las palabras del Papa León XIV son la mejor respuesta a los ataques insostenibles e inaceptables de Trump. Solidaridad con el Papa".