Gobierno de Kast critica gestión de chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast criticó el lunes la gestión de la empresa estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, a la que acusó de tener problemas de productividad y seguridad.

El cobre de Codelco representa entre el 8 y el 10% del que se procesa en el mundo. Pero la producción de la compañía estatal apenas varió en 2025.

Tras inaugurar la Conferencia mundial del cobre en Chile, un encuentro que reúne en Santiago todos los años a los principales actores de la industria, el ministro de Economía, Daniel Mas, criticó las metas de producción de la estatal.

"Codelco tenía que estar produciendo 1,700,000 toneladas (al año en 2025), y estamos al borde de 1,300,000 toneladas", afirmó Mas a periodistas. Además, apuntó a los "problemas de seguridad" de la empresa.

En julio pasado, un derrumbe dejó seis operarios muertos y paralizó completamente las operaciones en El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo, ubicada 100 km al sur de Santiago. El deslizamiento de tierra fue el accidente más grave en los últimos 30 años en la compañía estatal.

Queremos que "la seguridad esté en el centro de Codelco, que la producción esté en el centro de Codelco y el desarrollo de sus distintas divisiones esté en el centro de Codelco", agregó Mas.

Kast, que asumió el gobierno hace un mes, propuso una auditoría para evaluar la situación de la empresa. Codelco aporta el 11% de los ingresos fiscales de Chile. El año pasado, entregó al Estado 1,778 millones de dólares, un 16% más que el año previo.