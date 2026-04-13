Petróleo sube más de 4% por el bloqueo de EU a Irán tras fracaso de negociaciones

Los ⁠precios del petróleo subieron alrededor de un 4% este lunes, mientras el ejército estadounidense iniciaba un bloqueo de los buques que salían de los puertos iraníes y después de que ⁠Teherán amenazó con tomar represalias contra los ⁠puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

Las amenazas avivaban el temor a más dificultades en el suministro energético, después el fracaso de conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra con Irán.

Los futuros del Brent subieron 4.16 dólares, o un 4.37%, hasta los 99.36 dólares por barril, mientras que los del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 2.51 dólares, o un 2.6%, para colocarse en los 99.08 dólares.

Los futuros recortaron las ganancias anteriores por la preocupación de que los altos precios puedan perjudicar el crecimiento económico y mermar la demanda de energía, y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que 34 buques habían atravesado el estrecho de Ormuz el domingo.

Al inicio de la sesión bursátil, el Brent había subido más de 8 dólares por barril y el WTI, más de 9 dólares.

Trump también dijo que Irán quiere llegar a un acuerdo y que él no aceptará ninguno que permita a Teherán disponer de armas nucleares.

Mientras tanto, en el mercado al contado, los precios del crudo físico para entrega inmediata en Europa cotizaban en máximos históricos de alrededor de 150 dólares por barril.

"Si Trump respalda efectivamente su amenaza ⁠de bloqueo con buques reales, pronto podría haber una ⁠convergencia entre los mercados de papel y ⁠los físicos", dijo ‌Helima Croft, analista de RBC Capital Markets.

Trump advirtió de que cualquier buque iraní ⁠de "ataque rápido" que se acerque al bloqueo marítimo estadounidense sobre Irán sería eliminado.

Los aliados de la OTAN, sin embargo, dijeron que no se involucrarían en el plan de bloqueo de Trump, proponiendo en su lugar intervenir solo una vez que terminen los combates.

La alarma por el impacto de la guerra de Irán en la economía mundial creció a medida que más países anunciaban medidas de apoyo de emergencia para combatir el aumento de los costos energéticos, mientras ⁠que otros pedían ayuda internacional.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bajó 500,000 barriles diarios su previsión de demanda mundial de petróleo en el segundo trimestre.