Financiamiento en la BMV sube 84% en el primer trimestre de 2026

El financiamiento a través del mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registró en el primer trimestre de 2026, registró un incremento de 85%, respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con un comunicado del centro bursátil, el financiamiento pasó de 125,183 millones de pesos en el primer trimestre del año pasado a 230,364 millones en los tres primeros meses del año en curso.

“Este desempeño del financiamiento durante el arranque del año nos confirma la confianza de las empresas en el mercado bursátil y en la capacidad de la BMV para canalizar capital hacia la inversión productiva que potencializa industrias y el crecimiento económico de México”, destacó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

En este periodo se registraron dos emisiones de Fibras, oferta pública inicial de Fibra Park Life y oferta subsecuente de Fibra Monterrey por un monto de 8,884 millones de pesos.

Resaltaron que, durante el periodo, se concretaron 33 emisiones de deuda de largo plazo por 146,000 millones de pesos; de los cuales 327 emisiones de corto plazo por 75,000 millones de pesos atendiendo diversas necesidades de financiamiento empresarial.

Mientras que en las emisiones de duenda de largo plazo acumularon un total de 580 emisiones, con un monto en circulación de 1.8 billones de pesos, el cual, es el mayor desde que se tiene registro.

El dinamismo del financiamiento bursátil de deuda de largo plazo, en el primer trimestre de 2026 se concentró en emisoras de sectores clave de la economía mexicana, con una participación diversificada entre energía, financiero, consumo, infraestructura, materiales y financiamiento especializado.