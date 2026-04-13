Herdez cede la operación del negocio de helados de Nestlé en México a Froneri bajo acuerdo

Grupo Herdez, un fabricante mexicano de alimentos procesados, firmó un acuerdo con Froneri International Limited para crear una asociación estratégica en el negocio de helados en México, con el objetivo de impulsar el crecimiento de esta categoría.

Como parte del acuerdo, cada empresa tendrá una participación económica del 50%, informó la empresa del sector de alimentos procesados en un comunicado.

“La asociación se llevará a cabo mediante una aportación de capital por parte de Froneri, lo cual permitirá fortalecer la estructura financiera del negocio y asegurar su plan de crecimiento conjunto”, se lee en el comunicado.

Añade que la transacción no representa una entrada de efectivo para Grupo Herdez que transferirá la totalidad del control operativo a Froneri, una de las compañías de helados más grandes del mundo.

El negocio de helados del Grupo Herdez representa el 7% de sus ventas totales, que abarcan categorías como mayonesa, puré de tomate, pasta y salsas, entre otras.

Grupo Herdez ha operado el negocio de helados bajo licencia exclusiva de Nestlé desde 2015. El portafolio incluye marcas como Helados Nestlé, Häagen-Dazs, Mega y Carlos V.

Por su parte, Froneri es una empresa global de helados que nació en 2016 como una alianza entre Nestlé y PAI Partners. Tiene operaciones en más de 25 países, genera ingresos que superan los 5,000 millones de euros y emplea a más de 12,000 personas en todo el mundo.

La operación está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y al cumplimiento de condiciones habituales de cierre. Se prevé que el acuerdo quede formalizado en el transcurso de este 2026.

En el comunicado se destacó que bajo esta alianza combinarán la experiencia internacional de Froneri con el conocimiento local de Grupo Herdez. Además, buscarán que el negocio en México funcione bajo los mismos estándares internacionales de Nestlé.

El director general de Froneri, Phil Griffin, destacó que la compañía ve un alto potencial de crecimiento en el negocio de helados en México en el que planea invertir para fortalecer el posicionamiento de las marcas.

Por su parte, el presidente del Consejo y director general de Grupo Herdez, Héctor Hernández-Pons Torres, sostuvo que esta alianza marca el siguiente paso en la configuración del portafolio y en la creación de valor a largo plazo.