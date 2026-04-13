Acciones de Grupo Herdez se encaminan a registrar su peor caída desde 1998

Las acciones de Grupo Herdez, la productora, distribuidora y comercializadora de alimentos procesados y helados, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registran una fuerte caída en la jornada de este lunes y se perfilan a tener su peor resultado intradía desde 1998.

El descenso de luego del anuncio de una alianza con Froneri para el negocio de helados. Aunque la participación será equitativa (50%), el mercado reaccionó con cautela al anuncio debido a que Herdez no tendrá el control operativo de esta unidad de negocio.

Las acciones de Grupo Herdez caían 15.19% y se vendían a 74.27 pesos por unidad, con lo se perfilan anotar su peor caída desde 27 de agosto de 1998, cuando cayó 17.91 por ciento.

En lo que va del 2026, los títulos de la firma presentan un retroceso de 11.08 por ciento.

En su comunicado enviado a la BMV, la empresa destacó que la asociación se llevará a cabo mediante una aportación de capital por parte de Froneri, lo cual permitirá fortalecer la estructura financiera del negocio y asegurar su plan de crecimiento conjunto.

Escribieron que Grupo Herdez transferirá la totalidad del control operativo a Froneri para implementar su modelo especializado. “Tras la formalización del acuerdo, Grupo Herdez dejará de consolidar los resultados del negocio y, en su lugar, registrará su interés proporcional como Participación en los Resultados de Asociadas”.

Phil Griffin, director general de Froneri, apuntó que “estamos entusiasmados de asociarnos con Grupo Herdez para liberar el significativo potencial de su negocio de helados en México. El negocio opera bajo un portafolio de marcas muy queridas en las que planeamos invertir para desarrollar aún más el negocio. Estamos deseando trabajar con el equipo de Grupo Herdez".

Y la transacción, afirmó la compañía que está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Se estima que la formalización ocurra durante el presente año.

Por su parte, Héctor Hernández-Pons Torres, presidente del Consejo y director general de Grupo Herdez, destacó que "esta alianza marca el siguiente paso en la configuración de nuestro portafolio, y estamos orgullosos de compartir el potencial de este negocio con un experto global como Froneri. El enfoque de esta asociación seguirá siendo la creación de valor a largo plazo".