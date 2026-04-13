Balanza agroalimentaria de México pierde tracción ante avance de importaciones y caída de precios

La balanza comercial agroalimentaria de México enfrenta un escenario de desaceleración al cierre del primer bimestre de 2026, al que se suma una contracción en el valor de las ventas externas y un desgaste del superávit comercial.

De acuerdo con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), el sector atraviesa una fase donde el dinamismo exportador ha cedido terreno frente a factores logísticos, comerciales y de precios internacionales.

Durante el acumulado a febrero de 2026, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 8,235 millones de dólares, una cifra que representa un retroceso del 9.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia a la baja es el resultado de caídas generalizadas en productos que históricamente han liderado la oferta exportable del país, así la cerveza, principal producto de exportación, registró una disminución del 21.1% en su valor, mientras que el aguacate y las berries presentaron retrocesos del 26.6% y 12.1% respectivamente. El tequila también se sumó a esta tendencia con una baja del 2.8 por ciento.

Anaya destacó que “un factor determinante en estos resultados ha sido el comportamiento de los precios y volumen, respecto a las frutas, se observa un fenómeno de mayor esfuerzo productivo con menor retorno económico, pues el volumen exportado creció un 13.8%, pero su valor en dólares cayó un 19.7%, consecuencia de una drástica reducción del 29.5% en el precio por kilo. Por otro lado, las hortalizas mostraron un retroceso integral con una baja del 5.7% en volumen, 2.1% en valor y 8.3% en el precio unitario”.

El sector ganadero ha intentado compensar parte de estas pérdidas, con un crecimiento del 14.9% en la exportación de carne de bovino; no obstante, el impacto negativo del cierre de exportaciones de ganado en pie durante febrero de 2025 y 2026 restó cerca de 230 millones de dólares al valor total del sector, ello relacionado con el cierre de la frontera a las exportaciones en pie.

“Mientras las exportaciones pierden fuerza, las importaciones agroalimentarias mantienen una trayectoria ascendente con un incremento del 4.9% en el bimestre, sumando 7,270 millones de dólares”, destacó el director de GCMA.

Lo anterior, ha provocado que el superávit de la balanza agroalimentaria se reduzca un 54.9% anual, situándose en 965 millones de dólares al finalizar febrero.