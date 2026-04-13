Preparan gran festejo por aniversario del Acueducto de Querétaro

Con motivo de los 300 años del inicio de la construcción del Acueducto de Querétaro, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció los festejos que se llevarán a cabo el 25 de abril en Calzada de los Arcos, con cinco escenarios y la participación de 80 artistas, con una proyección de 10 mil asistentes.

“Es un evento para las familias, (para que) se la pasen muy bien en un ambiente de seguridad, pero también disfrutando de un espectáculo muy bonito que estamos preparando para las familias queretanas”, expresó el alcalde, Felifer Macías.

Invitó a las familias a que acudan a disfrutar de los programas que se han preparado, en los cuales participarán artistas queretanos e invitados como Djs, cantantes, bailarines, entre otros; así como un show nocturno de luces y drones.

Además, contará con la participación de 80 artistas en 5 escenarios distribuidos por toda la Calzada de Los Arcos, desde el Mirador hasta Bernardo Quintana. En el Foro 1 “Folklor y Tradiciones”, estará el Ballet Folclórico del Municipio de Querétaro, Gabriela Bernal, Gerardo Urquiza y Grupo Antología; en el Foro 2 “Del Rock al Danzón”, se contará con La Gran Lococumbia, Megas y las Brujas de Xichú, Luigi Marín & T.O.P y la Gran Orquesta 5 Estrellas.

Para el Foro 3 “Querétaro, tierra de compositores y cantantes” se contará con la participación de Paulina Izquierdo, Juan Carreón, Eliud Falomir y la Agrupación Rock Clásico; en el Foro 4 “Djs” tocarán Raziel Vidal, Dj Pawer, Broz RDZ, Mr. Pig y Shantti, algunos de ellos incluso han llegado a festivales internacionales como Tomorrowland y EDC; para el Foro 5 “Alternativo” estarán Rafa Mejía, Manuel Alcocer, Lupanar y Alberto Águila en su homenaje al Divo.

Se espera que 10 mil personas acudan a disfrutar de una fiesta sin precedentes con actividades culturales y artísticas, con las que se busca promover el talento local, así como también, para colocar a la ciudad como un referente a nivel nacional.