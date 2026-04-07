GAC se convertirá en la primera automotriz china en ensamblar sus vehículos en México

GAC se convertirá en la primera empresa automotriz china en arrancar operaciones de ensamble en México, proceso que iniciará en julio del presente año, bajo una estrategia de proveeduría local.

Sin dar detalles de la ubicación de la planta ni monto de inversión, la automotriz china confirmó, en un comunicado, que la decisión forma parte de la expansión internacional, además permitirá evitar aranceles del 50% a la importación de los autos chinos.

Adelantó, en la primera fase de operaciones, la planta tendrá un esquema de ensamble flexible, capaz de adaptarse a distintos tipos de vehículos y tecnologías, incluyendo motorizaciones de combustión interna, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

Durante el 2025, directivos de GAC en México dejaron abierta la posibilidad de fabricar desde México bajo una alianza automotriz (ensamblar a través de una marca con infraestructura), ya sea en el norte o bajío del país.

GAC se encontraba en conversaciones con Stellantis para el desarrollo de proveeduría local, automotriz que posee instalaciones de fabricación en Coahuila, Guanajuato y Estado de México. Sin embargo, esa información no la confirmó la marca china.

También autoridades de Morelos y Aguascalientes habían señalado el interés de GAC por las instalaciones de la ex planta CIVAC de Nissan y de las instalaciones donde manufacturaba Infiniti y donde próximamente dejará de operar Mercedes Benz.

La automotriz china está consciente de que no llegará a México sólo a ensamblar sino a invertir y desarrollar tecnología.

En un entorno internacional marcado por la implementación de nuevos aranceles y la reconfiguración de las dinámicas del comercio global, “GAC México avanza con determinación, fortaleciendo su presencia local y consolidando una operación más cercana, eficiente y competitiva. Este paso no solo responde al contexto actual, sino que lo anticipa, posicionando a la compañía con una visión de largo plazo centrada en el cliente”, dijo este martes.

La estrategia One GAC 2.0 es el plan global de expansión de GAC International lanzado en 2025, cuyo objetivo es posicionar la marca en 100 países, bajo el enfoque “en México para México”, que fortalece la cercanía con el consumidor y la operación local

“GAC México anuncia que, durante el segundo semestre de 2026, iniciará operaciones de su primera planta de ensamble en el país, con lo que se convierte en la primera marca automotriz china en dar este paso en el mercado nacional”, resaltó.

Esta capacidad permitirá ensamblar sedanes, SUVs, camionetas y crossovers, respondiendo con mayor agilidad a la evolución del mercado y fortaleciendo una oferta cada vez más diversa y competitiva. Modelos como EMZOOM, GS8, AION UT y GS7 —esta última próxima a ser lanzada en el mercado nacional— reflejan esta evolución y el alcance de la propuesta de producto.

“Este anuncio no solo marca el inicio de una nueva etapa operativa; también refuerza una visión de crecimiento más amplia en la región. La operación fortalece la estructura de la compañía en Latinoamérica y establece las bases para el desarrollo futuro de capacidades productivas, investigación y expansión comercial. En esta fase, el enfoque estará centrado en atender la demanda del mercado nacional, alineado con una estrategia de crecimiento sostenido y de largo plazo”, afirmó GAC.

La china también posee alianzas tecnológicas en su país con marcas como Toyota, Honda, Mitsubishi y Stellantis, además posee un trabajo de diseño que desempeñó en Silicón Valley en California Estados Unidos, que ha llevado a poseer productos tecnológicos y su presencia en México sea de largo plazo, con una estrategia de abastecer a los mercados de Latinoamérica.