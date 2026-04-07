Despegar proyecta triplicar transacciones en los próximos 3 años: presidente ejecutivo

La empresa de viajes Despegar, que hace un año fue adquirida por el inversor tecnológico ⁠holandés Prosus, proyecta triplicar el tamaño de la compañía en los próximos tres años impulsado por sus operaciones en Brasil, dijo su flamante presidente ejecutivo, Gonzalo Estebarena.

Además, la empresa tecnológica planea invertir 100 millones de ⁠dólares por año en tecnología "para un ⁠futuro muy basado en la inteligencia artificial", sostuvo el ejecutivo.

"El objetivo número uno es crecer, tenemos una meta como norte de triplicar la compañía en tres, cuatro años, en volumen de negocios transados, en operaciones", explicó Estebarena a Reuters en una entrevista en las oficinas de Despegar en Buenos Aires.

"La tasa de crecimiento que estamos planteando para adelante es bastante más agresiva de lo que fue el crecimiento en los siete, ocho años anteriores", agregó.

La empresa espera llegar a superar los 18,000 millones de dólares hacia fines de la década en reservas brutas, que es el valor total monetario de los servicios antes de deducir cancelaciones, comisiones o costos. Actualmente, las reservas brutas alcanzan los 6,000 millones de dólares.

Estebarena, quien antes de asumir este mes su nuevo rol se desempeñaba como director de tecnología de Despegar, dijo que el crecimiento será liderado por la integración con otras plataformas en Brasil, donde Prosus es dueña de varias empresas tecnológicas, entre otras de iFood, la mayor aplicación de entrega a domicilios del país.

Desde que se inició el plan de sinergias el año pasado, el 14% de los ingresos de Decolar, el nombre de Despegar en Brasil, provinieron de clientes de iFood que sumaron puntos para el programa Pasaporte a través de sus compras.

"Nos da mucha confianza, porque iFood tiene 25 veces la ⁠base de clientes de Decolar, definitivamente es una avenida de crecimiento. ⁠La oportunidad es gigantesca", señaló.

Efecto de la guerra en Oriente Medio

El ejecutivo señaló que se nota cierta desaceleración en las ventas de pasajes y ⁠paquetes turísticos debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó el precio del petróleo y generó incertidumbre entre los clientes.

"La gente está retrasando un poco más sus decisiones, a la espera de ver cómo se resuelve toda esta coyuntura", dijo Estebarena.

"El principal impacto es la incertidumbre que genera en la gente y, potencialmente, se empiezan a ver, aunque todavía no tanto como podría ser a futuro, un impacto en precios por la suba del precio de los combustibles", agregó.

Fundada en Argentina ⁠en 1999, Despegar es una de las mayores plataformas de turismo en línea de América Latina. La empresa dejó de cotizar en la bolsa de Nueva York cuando fue adquirida por Prosus por unos 1,700 millones de dólares.