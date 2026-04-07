Vicecanciller cubana revela contactos con EU, pero advierte que el diálogo es aún "muy preliminar"

El diálogo entre Cuba y Estados Unidos es la vía para superar las crecientes tensiones bilaterales, pero aún es un proceso "muy preliminar", dijo este martes a la AFP la vicecanciller cubana Josefina Vidal, clave en el restablecimiento de relaciones entre los dos países en 2015.

Vidal, 65 años, habló durante una manifestación de mujeres en La Habana para denunciar los efectos de las sanciones económicas estadounidense contra la isla, sometida a un bloqueo petrolero que ha elevado las tensiones políticas entre los dos exrivales de la Guerra Fría.

Sin embargo, mantienen contactos diplomáticos.

"Estamos en una fase muy preliminar, muy inicial, y todavía no existe una negociación estructurada entre los dos gobiernos", explicó Vidal, una de las arquitectas del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015 bajo los gobiernos de Raúl Castro (2008-2018) y Barack Obama en su segundo mandato (2013-2017).

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado aun más desde finales de enero cuando el presidente Donald Trump impidió las exportaciones de petróleo a Cuba, después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que envíen crudo a la isla.

En febrero, el periódico The Miami Herald mencionó a Vidal como una de las participantes, junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en contactos secretos con el equipo del Secretario de Estado Marco Rubio.

La Habana no reaccionó a estas afirmaciones.

El gobierno cubano confirmó el 13 de marzo la existencia de conversaciones con Washington para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales". El mismo día inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

Tres semanas después, La Habana anunció el indulto de más de 2,000 presos, pero entre los beneficiados no figura hasta la fecha ningún prisionero político, de acuerdo con oenegés de derechos humanos.

Más de una década después del histórico deshielo entre los dos países, que terminó con el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), la vicecanciller cubana recordó que aquel proceso se construyó con rapidez y voluntad política de ambas partes, pero ahora observa un escenario muy distinto.

"Trabajamos para crear una relación que no estaba exenta de diferencias, pero que no colocaba esas diferencias en el centro", comentó.

Vidal inisstió en que "Cuba siempre ha creído en el diálogo" y "no en la confrontación".