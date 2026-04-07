México y Singapur formalizan apertura de embajada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acreditó el pasado 6 de abril a Jeff Khoo como Jefe de Cancillería, con lo que se formalizó la apertura de la Embajada de Singapur en Ciudad de México.

El embajador de México en Singapur, Agustín García-López, destacó que este hecho inaugura una nueva etapa de consolidación y oportunidades en la relación bilateral.

“Hoy (6 de abril) se formaliza la apertura de la embajada de Singapur en México, con la acreditación de Jeff Khoo como Jefe de Cancillería por parte del Jefe de Protocolo de la SRE, Jonathan Chait, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Tharman Shanmugaratnam durante la visita de Estado”, escribió en su cuenta de X.

El diplomático subrayó que la apertura representa “un hito histórico”, al tratarse de la 34ª misión bilateral de Singapur, la primera en un país hispanohablante y la embajada número 87 acreditada en la capital mexicana.

México cuenta con una embajada residente en Singapur desde 1990.

El anuncio de establecer una representación diplomática en México fue realizado por el presidente Tharman Shanmugaratnam durante su visita de Estado al país, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, en el marco del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.