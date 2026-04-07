Bolsas de Asia se disparan tras tregua entre Estados Unidos e Irán

La Bolsa de Seúl se disparó más de un 6% y la de Tokio subió más de un 4% este miércoles en sus primeras operaciones, después de que se anunciara una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 4.38% hasta los 55,771,56 puntos, mientras que el Kospi surcorano escaló un 5.71% hasta las 5,808,65 unidades, tras haber escalado brevemente más de un 6%.

"A medida que se disipan los temores de una escalada de los combates, es probable que las compras tomen la delantera en el mercado japonés", señaló Tokai Tokyo Securities antes de la campana de apertura de la bolsa japonesa.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de un alto el fuego en Irán.

Hacia las 00:20 GMT, el metal amarillo subía un 2.30% hasta los 4,815 dólares la onza.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo. Cedía un 0.63% frente a la moneda japonesa, a 158.62 yenes por dólar.