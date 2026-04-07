El peso se aprecia ante el dólar tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El peso mexicano ⁠se apreciaba la ⁠tarde del martes en sus negociaciones en el exterior, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había acordado un alto el fuego de dos semanas con ⁠Irán.

La ⁠moneda local, ⁠una de las ⁠divisas más líquidas a nivel global, cotizaba en 17.4960 por dólar, con una ⁠ganancia de un 1.2%.

Cabe recordar que el tipo de cambio concluyó la jornada del 7 de abril en el nivel de 17.7065 unidades por dólar. Contra un registro de 17.7669 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 6.04 centavos, equivalentes a 0.34 por ciento.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo. Cedía un 0.63 % frente a la moneda japonesa, a 158.62 yenes por dólar.

En las primeras operaciones de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 16.56% hasta los 96.39 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 15.89% hasta los 93.38 dólares.

Los mercados internacionales reaccionaron inmediatamente al anuncio del mandatario estadounidense sobre las negociaciones con Irán en las que se acordó una tregua de dos semanas y se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

En el sector bursátil al inicio de la jornada del miércoles en Asia (tiempo local), el índice Nikkei 225 de Japón subió un 4.38% hasta los 55,771.56 puntos, mientras que el Kospi surcorano escaló un 5.71% hasta las 5,808.65 unidades.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de un alto el fuego en Irán.

El metal amarillo subía un 2.30% hasta los 4,815 dólares la onza.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto.

"Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

"Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado", con la desaparición de la "prima de riesgo" de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.