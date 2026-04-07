Petro anuncia nueva emergencia económica y reforma tributaria a través del Congreso de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el martes que su Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley de emergencia económica y una nueva reforma tributaria para equilibrar el presupuesto de gastos de 2026.

El mandatario advirtió que si el Legislativo no aprueba su iniciativa de reforma económica, la decretará.

"Y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia porque lo que hay que salvar es el nivel de vida que hoy es mucho más alto en la historia", aseguró Petro en una alocución televisada.

El mandatario también pidió a su ministro de Gobierno presentar al Congreso un proyecto de reforma tributaria, sin precisar el monto a recaudar, para financiar el desbalanceado presupuesto de gastos de 2026.

El anuncio de Petro se produce en medio de un enfrentamiento con el Banco Central, luego de que la semana pasada su ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta del emisor, en medio de discrepancias por la decisión de la mayoría de aumentar en 100 puntos básicos, hasta 11.25%, la tasa de interés de referencia.

El presidente decretó en el pasado la emergencia económica, un estado de excepción que le permite al Gobierno tomar por decreto decisiones sin la previa autorización del Congreso.

"Entonces alistémonos a presentar (...) el proyecto de ley financiamiento del Estado de nuevo porque el presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equlibrarlo", aseguró el mandatario, quien termina su periodo de cuatro años el 7 de agosto.

Sin embargo, es poco probable que el actual Congreso, que termina su periodo en junio, tramite y apruebe las iniciativas económicas de Petro, de acuerdo con analistas.

El nuevo Congreso, que fue elegido en marzo, se posesionará el 20 de julio y comenzará sus funciones con quien gane las próximas elecciones presidenciales.

Los colombianos irán a las urnas a finales de mayo para elegir el sucesor de Petro, y en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta en junio.

A finales del año pasado, Petro declaró la emergencia económica después de que el Congreso rechazó un proyecto de reforma fiscal para conseguir 16.3 billones de pesos (4.448 millones de dólares), en una derrota para el Gobierno en el Legislativo en medio del deterioro fiscal del país sudamericano.

El Congreso aprobó un presupuesto de gastos para 2026 por 546,9 billones de pesos (149.246,3 millones de dólares), insuficiente para cubrir las necesidades fiscales, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica ante la negativa el legislativo a aprobar una reforma para aumentar algunos impuestos.

Pero la Corte Constitucional suspendió provisionalmente en enero la emergencia económica con la que el Gobierno de Petro buscaba recaudar 11 billones de pesos (3,000 millones de dólares) y financiar parte de su presupuesto de 2026.

La cuarta economía de América Latina atraviesa un deterioro de sus cuentas fiscales, que obligó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo la que el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal.

Esa situación provocó que las agencias Moody's, S&P y Fitch redujeran la calificación soberana al país.