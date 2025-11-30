GAC asegura que no subirá sus precios pese a aranceles

La automotriz china GAC en México se adelantó al arranque del 2026 con un mensaje claro: no sólo no subirá los precios por los posibles aranceles, sino que introducirá vehículos eléctricos con costos más accesibles, por debajo de los 400,000 pesos, y con esto buscan "arrebatar ventas a BYD", al hacer frente a la competencia del Dolphin Mini.

GAC (Guangzhou Automobile Company) reveló que logró la venta de 10,000 vehículos de alta tecnología en el mercado mexicano, y aunque su estrategia, actualmente, no es “vender por vender”, sino integral de crecimiento constante, señala que va por la conquista de un segmento de consumidores mexicanos que tendrá precios accesibles y tecnología, que posiblemente se volvía inalcanzable.

Sergio Alejandro González, director de ventas de GAC Motor México, dijo a El Economista, “la estrategia obviamente es diferenciarnos, no somos una (automotriz) china más, somos la china de mejor calidad, allá en el lejano Oriente una marca que está trayendo mucha tecnología, mucha calidad y no únicamente eso, sino precios muy atractivos y a diseños muy bonitos”.

Este fin de semana, la marca china lanzó tres vehículos, de los cuales el renovado Emzoom 2026, que es el crossover más comercializado de GAC en México, con sus dos versiones altas y la sorpresa es la introducción de dos nuevas versiones de entrada, GB y GL, con el precio de 398,900 pesos y 449,900 pesos. “Esto nos va a ayudar obviamente a captar a un cliente que quizás, nos estaba viendo, pero no se podía subir a nuestros vehículos, eso va a generar un plus en las ventas”.

El director de ventas aclaró que el menor precio en las unidades de entrada no implica que se le quite potencia a la unidad, “que le quitaste la transmisión no, se mantiene el turbo, el mismo motor. No le estamos quitando cosas de básicas ni de seguridad, sino quizás aquellos gadgets que tienen las versiones altas”.

Al celebrar su segundo aniversario en el país con un evento realizado en la Distribuidora GAC Santa Fe, también GAC presentó su modelo Aion UT, el hatchback eléctrico compacto, que está listo “para convertirse en el consentido de los mexicanos en la ciudad, con una autonomía de hasta 440 kilómetros”.

“Estamos proyectando crecimiento importante con estas dos unidades y con base en la demanda que hemos tenido de los clientes, en el auto que ha sido el vehículo estrella, el Emzoom, y en la incursión de vehículos eléctricos compactos como la Aion UT, esperamos que sea un referente para estos clientes que buscan un vehículo debajo de los 500,000 pesos, 100% eléctrico”, estimó Sergio González.

Resaltó que Aion UT es más largo en dimensiones que un BYD mini Dolphin, y en rango de autonomía se compite con un rango de 380 kilómetros y en GAC todas las versiones estarán en 440 y hasta 500 kilómetros, además la batería de Aion UT es más grande.

Aion UT tendrá un precio inicial de 419,900 pesos y la segunda versión 459,900 pesos, y estará disponible a mediados de diciembre del 2025.