Barcelona busca romper racha del Atlético Madrid

Lamine Yamal tiene 18 años y su entrenador entiende la conducta que se espera a esta edad. Hansi Flick lo respalda a toda costa. En el preámbulo de los cuartos de final entre Barcelona y Atlético de Madrid de la Champions League, el técnico del Barcelona justificó la molestia de Lamine por ser sustituido el sábado pasado en el encuentro de liga española ante el mismo rival.

“Es un jugador fantástico, tiene solo 18 años. Cuando ves los partidos otra vez, ves que hace cosas increíbles. Al final, solo fue eso: es emocional y esto es bueno. Siempre lo voy a apoyar porque es un jugador fantástico. Está en el camino correcto y lo vamos a ayudar a desarrollarse. Todos lo miran porque es un jugador fantástico, pero también tenemos que ver que solo tiene 18 años. Cada uno de nosotros a veces cometemos errores. Le dije que no hay problema, que siempre lo protegeré y esto es lo que quiero para él. En el campo muestra todo lo bueno que es”.

La Champions League será un reflector grande de nueva cuenta y más con la presión de un partido que se repite por tercera vez en cuartos de final. El Atlético de Madrid lleva la ventaja en los enfrentamientos de eliminatorias del 2013-14 y 2015-16.

Atlético busca completar el triplete en cuartos de final contra el Barcelona. Los hombres de Flick han marcado la cifra de 19 goles en sus últimos cuatro partidos como local en esta competición, y la victoria por 7-2 contra el Newcastle en el partido de vuelta de octavos de final puso de manifiesto su potencial ofensivo.

Por su parte, el Atlético ha marcado 55 goles en los 12 partidos de Champions que ha disputado esta temporada, incluyendo 12 en la eliminatoria de octavos de final contra el Tottenham. Es difícil imaginar que alguno de los dos equipos adopte un enfoque defensivo en este crucial partido inaugural. La victoria del Atlético por 4-3 en el global contra el Barcelona en la reciente semifinal de la Copa del Rey respalda esta afirmación.

Si a esto le sumamos el despliegue de talento ofensivo, este podría ser un clásico. Lamine Yamal, autor de goles en los últimos tres partidos del Barcelona en la Champions League, liderará el ataque local, mientras que Julián Álvarez encabezará la amenaza del Atlético, con 14 goles en sus últimos 17 partidos en la competición.

"El Atleti es un equipo duro. Tienen una gran actitud, intensidad y jugadores fantásticos, siempre es complicado. Tenemos nuestro estilo y tenemos que mantenernos fieles a él. Presionar y encontrar los espacios", dijo Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

Es la trigésima participación del Barcelona en la Champions, un récord que comparte con el Real Madrid. Ha participado en todas las temporadas desde la 2003-04.

Mientras que, el Atlético disputa su decimosexta participación en la fase final de la Champions y la decimotercera consecutiva. Ha participado en todas las temporadas desde la 2013-14. Fue subcampeón en 2014 y 2016, ambas eliminatorias contra el Real Madrid. El equipo de Diego Simeone cayó ante su eterno rival en la tanda de penaltis de los octavos de final de la temporada pasada.

"Un rival importante en un momento crucial de la competición. La Champions League siempre es compleja. Conocemos las capacidades del Barcelona y su fortaleza en casa, pero estamos preparados para competir y creemos que podemos hacerles daño".