Aumenta la búsqueda de proveedores mexicanos en la industria automotriz

Querétaro, Qro. La reconfiguración de las cadenas de suministro, los aranceles de México a países asiáticos, además de la necesidad de generar canales de distribución resilientes, son algunos de los elementos que están dinamizando la demanda de proveeduría local en la industria automotriz, plantearon representantes del sector durante la presentación de la cuarta edición de International Automotive Industry Supply Summit que se realizará el 6 y 7 de mayo en Querétaro.

Durante el primer trimestre del año, las necesidades de compra en México han aumentado 18% respecto al año anterior, estimó el presidente de la Cadena de Valor de la Industria en México (Capim), René Mendoza Acosta, al hablar de los requerimientos para la cumbre automotriz.

La cadena de suministro se está reconfigurando en Norteamérica, impulsado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que -explicó- podría significar un aumento en el contenido regional a través de la sustitución de componentes, materia prima o autopartes que actualmente se fabrican en Asia o en Europa, lo que ha potenciado que empresas instaladas en Norteamérica y principalmente en México trabajen en sustituir proveeduría directa.

Otro elemento que impulsa esa reorganización es el encarecimiento de importaciones asiáticas, derivado de los arancele que a partir de este año México impuso a países con los que no tiene tratado, impactado a productos asiáticos; este factor, dijo, también está aumentado la demanda de proveeduría indirecta en el territorio mexicano; lo que está generando oportunidades para toda la cadena de valor.

“México está capturando esa nueva búsqueda de proveedores, significa que tiene el gran potencial de capturar esa nueva demanda de compra del sector automotriz. Si crecen los requerimientos, crece la integración regional y el valor agregado que esta industria impacta en nuestro país”, dijo.

En esta búsqueda de proveedores, las armadoras – entre ellas, marcas asiáticas y europeas- buscan principalmente autopartes; en tanto, las necesidades de compras de las tier 1 se centran en procesos productivos.

Necesidades de compra

Esta tendencia se refleja en que, de enero a marzo de este año, la cuarta edición de la cumbre automotriz sumó necesidades de compra por 8,867 millones de dólares, por medio de 1,100 requerimientos; es la bolsa de negocios más grande en la historia del evento. Ese monto de negocios potenciales se destruye 36% en autopartes, 34% en procesos productivos, 25% en servicios, MRO, indirectos y tecnología, 5 % en materia prima.

El presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz, añadió que la industria está en una fase de reconfiguración profunda, ante la transición a la electromovilidad, la exigencia de cadenas resilientes y el nearshoring.

Frente a la revisión del tratado, añadió, las reglas de origen en los componentes críticos y de alto valor serán elementales y representan oportunidades para el país, de lo contrario, existe el riesgo de perder inversiones estratégicas ante otras regiones.

“La discusión ya no es solo sobre partes tradicionales, el enfoque está en las reglas de origen para componentes críticos, como baterías, electrónica y algo muy importante, el software automotriz. Para nuestro país la consigna es clara, si elevamos rápidamente el contenido regional en componentes de alto valor, consolidaremos nuestro liderazgo en la nueva era de la movilidad”, señaló.

El país también tiene retos en generar la proveeduría que actualmente no produce, como las baterías, procesos de alto valor, semiconductores, incluso, materiales de dependencia asiática.

El director general de la INA, Gabriel Padilla Maya, ahondó que el gran reto de México no solo es continuar produciendo más, sino integrar mejor su cadena de suministro; e instó a priorizar el fortalecimiento de toda la base de proveeduría en la industria.

En tanto, el Querétaro Centro de Congresos recibirá la cuarta edición de la International Automotive Industry Supply Summit (6 y 7 de mayo), participarán 5,367 proveedores y 313 compradores; están programadas 7,409 citas de negocios y se esperan a 16,532 visitantes.