El cambio de paradigma hacia la medicina de longevidad

Este 7 de abril de 2026, el mundo busca reflexionar sobre su activo más valioso. Bajo el lema "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", el Día Mundial de la Salud de este año no es solo una efeméride más; marca el inicio de una cruzada global de 12 meses destinada a blindar la colaboración científica como la única herramienta capaz de proteger la vida en todas sus formas: humana, animal, vegetal y planetaria.

La campaña de este año se cimenta en dos pilares históricos: la Cumbre Internacional "Una Sola Salud" en Francia y el Foro Mundial de los Centros Colaboradores de la OMS, que reúne a cerca de 800 instituciones de 80 países. Es la red científica más densa jamás articulada, y su mensaje es claro: la evidencia científica debe traducirse en acciones preventivas inmediatas para garantizar un futuro seguro.

En este contexto de cooperación multilateral y en la busqueda de alternativas para buscar sociedades más sanas y resilientes, surge en México una propuesta que desafía las bases del sistema sanitario tradicional: la medicina de longevidad. Mientras el modelo actual se ahoga en una crisis de enfermedades crónicas avanzadas, el Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad (CCML), liderado por el Dr. Javier Coindreau, propone dejar de esperar al colapso para empezar a actuar.

Del diagnóstico reactivo a la prevención biológica

Javier Coindreau, médico internista con más de dos décadas de experiencia clínica, es tajante al definir el problema: "El 80% de la gente muere por cuatro causas: infarto de miocardio, complicaciones de diabetes, cáncer y demencias. Las cuatro son prevenibles".

Para el especialista, el sistema de salud actual opera bajo lo que él denomina "medicina resolutiva". Si bien esta es extraordinariamente eficaz y necesaria para atender crisis agudas —como una fractura, una apendicitis o la colocación de un stent tras un infarto—, ha fallado en la gestión del tiempo y la calidad de vida.

"La medicina resolutiva se ha dedicado a extender la vida, pero olvida que esa vida extendida debe ser de calidad. El objetivo de la medicina de longevidad es doble: evitar la muerte prematura e incrementar el 'healthspan', es decir, que los años ganados sean con independencia, claridad mental y fortaleza física", explica Coindreau.

El costo de la inacción: una brecha económica insostenible

Uno de los argumentos más poderosos del CCML para impulsar este cambio de paradigma es el análisis de costo-beneficio. Según datos del centro, un protocolo de prevención de precisión para evitar un evento cardiovascular tiene un costo anual de entre 300 y mil dólares. En contraste, el tratamiento de un infarto agudo y sus complicaciones puede superar los 120 mil dólares tan solo en el primer año.

"El problema no es la falta de conocimiento, sino un sistema que solo invierte cuando el daño ya está establecido", señala el doctor. No obstante, Coindreau busca democratizar esta visión. A pesar de las cifras en dólares que suelen manejar las aseguradoras, el médico sostiene que los pilares de la longevidad son, en esencia, accesibles para todos.

Los cuatro pilares de la salud

En el marco de la campaña #StandWithScience, Coindreau enfatiza que la ciencia ya ha dictado sentencia sobre qué es lo que realmente funciona. La medicina de longevidad no depende de fármacos experimentales caros, sino de cuatro intervenciones críticas:

Ejercicio (especialmente de fuerza): "Hacer músculo es gratis y es la intervención más poderosa para prevenir enfermedades metabólicas".

Nutrición Bioquímica: Eliminar ultraprocesados y azúcares.

Sueño de Calidad: Entre 7 y 9 horas para permitir la reparación del ADN.

Gestión del Estrés y Resiliencia Psicológica: El estrés crónico mantiene niveles altos de cortisol y glucosa, actuando como un veneno biológico.

Resiliencia y bioquímica

Un punto disruptivo en la metodología del CCML es la integración de la salud emocional. Coindreau explica que nuestra biología está diseñada para el estrés agudo (huir de un peligro), el cual dispara la presión arterial y el azúcar de forma momentánea. Sin embargo, en la vida moderna, el estrés es crónico.

"No podemos modificar siempre los factores externos como el tráfico o la economía, pero sí cómo respondemos a ellos a través de la resiliencia y técnicas como la meditación, que tienen evidencia científica en la estabilidad de los telómeros", afirma. Los telómeros, los protectores de nuestros cromosomas, se acortan con el estrés y el envejecimiento; mantenerlos estables es la clave para evitar que el ADN se desorganice y dé paso a enfermedades como el cáncer.

Para cerrar la brecha entre el conocimiento médico y el cambio de hábitos, el CCML introduce el concepto de medical coaching. Este modelo reconoce que el estilo de vida es el factor más difícil de modificar. El coach actúa como un habilitador que guía al paciente "poco a poco", fragmentando los objetivos para que no resulten abrumadores y asegurando que la transformación sea sostenible en el tiempo.

Hacia un futuro de corresponsabilidad

El lanzamiento del CCML y las reflexiones del Dr. Coindreau se alinean con los objetivos del Día Mundial de la Salud 2026: reconstruir la confianza en la ciencia y apoyar soluciones basadas en evidencia.

La medicina de longevidad no busca reemplazar a la medicina tradicional. En un mundo ideal, ambas convergen: la resolutiva para cuando la biología falla inevitablemente, y la de longevidad para asegurar que, como sociedad, dejemos de considerar la muerte prematura y la discapacidad temprana como destinos inevitables.

"El primer paso es crear conciencia en el individuo sano", concluye Coindreau. "Usted tiene el poder de actuar sobre su salud hoy. La ciencia contemporánea ya nos dio las herramientas; ahora nos toca a nosotros, sociedad y médicos, convertir esa evidencia en acción".